Αντιμέτωποι με τους Αλτμάιερ και Βαρέλα θα βρεθούν στον πρώτο γύρο του διπλού στη Μελβούρνη ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς.

Το μονοπάτι τους στο διπλό του Australian Open έμαθαν Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς.

Η κλήρωση τους έφερε στον πρώτο γύρο απέναντι στον Γερμανό Αλτμάιερ και τον Μεξικανό Βαρέλα, ένα αρκετά έμπειρο ζευγάρι.

Σε περίπτωση πρόκρισης στους «32», θα πέσουν πάνω σε… θηρία. Είτε οι Ραμ και Σαλισμπέρι, Νο3 στο ταμπλό,είτε πάνω στους Μέλο και Μίντλκουπ.

Βρίσκονται στο κάτω μέρος του ταμπλό που έχει αρκετά έμπειρα και ζόρικα ζευγάρια, αλλά το ζητούμενο είναι να κάνουν έστω και μια νίκη ώστε να συνεχίσει και ο Πέτρος να βρίσκεται εντός Τοπ100.

Να τονιστεί πως στο μεικτό δεν θα παίξει τελικά ο Στέφανος με την Μπαντόσα.



Stef and Petros will play their 1st round doubles match at the Australian Open 🇦🇺against Daniel Altmaier and Miguel Ángel Reyes-Varela !

