Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε ένα σετ στο φιλανθρωπικό event του Τζόκοβιτς στη Μελβούρνη, αλλά η κάμερα τον έπιασε να δείχνει πως εξακολουθεί να πονά στη μέση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συμμετείχε στο event του Νόβακ Τζόκοβιτς «Night with Novak and friends», όπου έπαιξε ένα σετ με τον Σέρβο τενίστα.

Το παιχνίδι ήταν περισσότερο σόου για τον κόσμο παρά κανονικός αγώνας, με τον Τζόκοβιτς να επικρατεί με 6-3, αλλά το σοβαρότερο θέμα είναι πως ο Τσιτσιπάς έδειξε πως εξακολουθεί να πονάει στη μέση.

Στην διάρκεια ενός break, ο τηλεοπτικός φακός τον έπιασε να κάνει κάποιους μομφασμούς και όπως φαίνεται δεν είναι στο 100% έτοιμος να αγωνιστεί.

Ο ίδιος βέβαια δηλώνει έτοιμος για την πρεμιέρα του που θα γίνει την Δευτέρα κόντρα στον Ματέο Μπερετίνι, με τον Στέφανο να έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό ταμπλό, στην προσπάθεια να υπερασπιστεί τους 1200 βαθμούς που πήρε πέρυσι ως φιναλίστ. Αν προσθέσει κανείς και το πρόβλημα στη μέση που όπως φαίνεται εξακολουθεί να υφίσταται, τότε τα πράγματα μόνο εύκολα δεν θα είναι για το Νο7 του κόσμου στη Μελβούρνη.

Οσον αφορά το event του Τζόκοβιτς, σε αυτό συμμετείχε και η Μαρία Σάκκαρη μαζί με την Αρίνα Σαμπαλένκα, ενώ ο Νόλε ήταν… ορεξάτος, καθώς επιχείρησε να παίξει πόντους και με αμαξίδιο, κρίκετ, ενώ έκανε γυνμαστική, έπαιξε μπάσκετ και προσπάθησε να παραβγεί με αθλητή του στίβου, μεταξύ άλλων.

Many hands are supposed to make light work, no? Much respect, as always, to our remarkable wheelchair players! @steftsitsipas @DjokerNole @SabalenkaA @heathdavidson13 #AusOpen #AO2024 pic.twitter.com/Ny8wJD37Uu

Is it too late to add him to the test squad?! From the sounds of it the selectors are open to trying things out...@DjokerNole • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/VAJq2KFShr