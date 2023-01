Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε έναν εκνευρισμό της στιγμής, λίγο έλειψε να χτυπήσει ball boy στον αγώνα του με τον Γίρι Λεχέτσκα για τα προημιτελικά του Australian Open.

O Στέφανος Τσιτσιπάς καθάρισε στα τρία σετ τον προημιτελικό απέναντι στον Γίρι Λεχέτσκα και πέρασε πανηγυρικά για 3η σερί χρονιά στα ημιτελικά του Australian Open.

Στο παιχνίδι με τον Λεχέτσκα ο 24χρονος Έλληνας τενίστας, παραλίγο να χτυπήσει άθελά του ball kid. Στο 8ο game του 3ου σετ, ο Τσιτσιπάς δεν πρόλαβε το φόρχαντ στην ευθεία του αντιπάλου του και εκνευρισμένος χτύογησε το μπαλάκι κι ενώ το ball kid ήδη έτρεχε προς την κατεύθυνσή του.

Whoa... Stefanos Tsitsipas came THIS close to hitting a ball kid out of frustration in an incident eerily reminiscent of Novak Djokovic's controversial US Open default.



