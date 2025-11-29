Οπαδοί του Άρη και της ΑΕΛ τίμησαν τη μνήμη οπαδού.

Στα μέσα Νοεμβρίου έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κούβελας, ένας από τους πιο γνωστούς φίλους του Άρη.

Πριν από την έναρξη του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, φίλοι της Λάρισας κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη του, τιμώντας έναν άνθρωπο που για πολλά χρόνια βρισκόταν αδιάκοπα στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας.

