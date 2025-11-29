Άρης - ΑΕΛ Novibet: Τίμησαν τη μνήμη οπαδού οι φίλοι των Θεσσαλών
Οπαδοί του Άρη και της ΑΕΛ τίμησαν τη μνήμη οπαδού.
Στα μέσα Νοεμβρίου έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κούβελας, ένας από τους πιο γνωστούς φίλους του Άρη.
Πριν από την έναρξη του αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, φίλοι της Λάρισας κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη του, τιμώντας έναν άνθρωπο που για πολλά χρόνια βρισκόταν αδιάκοπα στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας.
Δείτε φωτορεπορτάζ
Δείτε ΕπίσηςΟΦΗ - Βόλος 0-1: Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.