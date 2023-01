Ο Κάρεν Κατσάνοφ δεν χρειάστηκε να τελειώσει το παιχνίδι με τον Σεμπάστιαν Κόρντα καθώς ο Αμερικανός αποσύρθηκε στο τρίτο σετ.

Ο Κάρεν Κατσάνοφ είναι ο πρώτος τενίστας που έκλεισε θέση για τα ημιτελικά του Australian Open. Εκεί θα περιμένει είτε τον Στέφανο Τσιτσιπά, είτε τον Γίρι Λεχέτσκα.

Απέναντι στον Σεμπάστιαν Κόρντα προηγήθηκε 2-0 σετ (7-6, 6-3), ενώ στο τρίτο κι ενώ είχε προβάδισμα με 3-0, ο Αμερικανός εγκατέλειψε λόγω ενός τραυματισμού στον καρπό, ο οποίος προέκυψε στα μισά του δεύτερου σετ.

Sebastian Korda has been forced to retire due to injury.@karenkhachanov advances 7-6(5) 6-3 3-0 ret.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/AbiEHT4iKh