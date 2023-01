Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αντέχει τους πόνους στο τραυματισμένο δεξί πόδι, νίκησε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 3-0 και πέρασε στη φάση των «16» στο Australian Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν καταλαβαίνει ούτε από τραυματισμούς, ούτε από τίποτα. Ο 35χρονος Σέρβος νίκησε τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με 7-6(7), 6-3, 6-4 και πέρασε στη φάση των «16» στο Australian Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αυστραλό, Άλεξ ντε Μινόρ και πριν από μια ενδεχόμενη συνάντηση με τους Ρούμπλεφ ή Ρούνε για μια θέση στα ημιτελικά.

Ο Τζόκοβιτς προκρίθηκε για 15η φορά στον 4ο γύρο του Australian Open, νικώντας σε ένα ακόμα αγώνα τους πόνους στον αριστερό μηρό. Χαρακτηριστική ήταν η στιμή με την πτώση του στο νικητήριο πόντο του 1ου σετ, καθώς δεν μπόρεσε να διατηρήσει την ισορροπία του σώματός του.

Αυτός ο κερδισμένος πόντος έδωσε περισσότερη - ψυχική - δύναμη στον Τζόκοβιτς, απέναντι στον Ντιμιτρόφ που πέταξε τις ευκαιρίες να πάρει τα σετ και να βάλει πιο δύσκολα στον μεγάλο αντίπαλό του.

