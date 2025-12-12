Ο Στεφ Κάρι αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στο ματς κόντρα στη Μινεσότα. Aπουσιάζει από τις 27 Νοέμβρη.

Χαρμόσυνα μαντάτα για τους Γουόριορς που αναγκάστηκαν να παίξουν για αρκετά ματς δίχως τον ηγέτη τους, Στεφ Κάρι. Ο κορυφαίος σουτέρ της ιστορία είχε αποχωρήσει κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια στα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς με τους Ρόκετς στις 27 Νοέμβρη, έχοντας υποστεί κάκωση στον δεξί τετρακέφαλο. Και από εκείνη τη στιγμή δεν είχε ξαναπαίξει.

Όμως όπως όλα δείχνουν θα γυρίσει στη δράση στο αποψινό ματς των Γουόριορς κόντρα στη Μινεσότα στις 05:00 τα ξημερώματα.

Φέτος ο ηγέτης των πολεμιστών πραγματοποιεί μια τρομερή χρονιά και μετρά 27.9 πόντους με 4 ασίστ και 3.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ έχει και 39.1% στα σουτ τριών πόντων

Το Γκόλντε Στέιτ τον έχει ανάγκη για να ανέβει στη βαθμολογία της Δύσης.