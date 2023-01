Οι Ρούμπλεφ και Ρούνε έκλεισαν ραντεβού στη φάση των «16» στο Australian Open, νικώντας τους Εβανς Και Ουμπέρ στα τρία σετ.

Οι Αντρέι Ρούμπλεφ και Χόλγκερ Ρούνε θα βρεθούν αντιμέτωποι στη φάση των «16 στο Australian Open, εξασφαλίζοντας με άνετο τρόπο την πρόκρισή τους.

Ο Ρούμπλεφ ξεπέρασε το εμπόδιο του Ντάνιελ Έβανς με 6-4, 6-2, 6-3 και πέρασε στον 4ο γύρο, τελειώνοντας τον αγώνα με 60 winners και μόλις 22 αβίαστα λάθη.

Στα τρία σετ εξασφάλισε την πρόκριsη και ο Χόλγκερ Ρούνε, με τον 19χρονο Δανό να νικά τον Γάλλο, Ούγκο Ουμπέρ με 6-4, 6-2, 7-5. Ο Ρούνε στη διάρκεια του αγώνα είχε μια πτώση και τραυματισμό στον αστράγαλο, όμως συνέχισε τον αγώνα.

