Ο Τζον ΜακΓκιν προσκάλεσε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να γιορτάσει μαζί με την ομάδα της Άστον Βίλα την κατάκτηση του Europa League, υπό έναν... όρο.

Η Άστον Βίλα επικράτησε σχετικά ευκολά χθες (20/05) με 3-0 της Φράιμπουργκ στον τελικό του Europa League, με τον αρχηγό της ομάδας, Τζον ΜακΓκιν, να σηκώνει ψηλά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης το δεύτερο τη τάξει ευρωπαϊκό τρόπαιο.

Ο Σκωτσέζος μέσος σε δηλώσεις του στο «TnT Sports», μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, αποκάλυψε πως οι παίκτες του Ουνάι Έμερι δέχτηκαν, πριν από την έναρξη του αγώνα, μία επίσκεψη στα αποδυτήρια από τον Πρίγκιπα της Ουαλίας, Γουίλιαμ, ο οποίος, όπως έχει δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν, είναι φανατικός υποστηρικτής της ομάδας από το Μπέρμιγχαμ.

«Είναι ένας κομψός τύπος. Ήταν στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα. Είναι μεγάλος οπαδός της Βίλα, οπότε δεν επρόκειτο να τον χάσει ποτέ».

Μάλιστα ο 31χρόνος διεθνής τον προσκάλεσε να γιορτάσει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα την κατάκτηση του τίτλου, υπό έναν... όρο. «Είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Είναι υπέροχο που έχουμε την υποστήριξή του και ελπίζω να συνεχιστεί αυτό και απόψε να μπορεί να πιει μερικά ποτά μαζί μας και ίσως να βγάλει την πιστωτική του κάρτα στο τέλος της βραδιάς και να πληρώσει!».

Ο διάδοχος του θρόνου χρησιμοποίησε επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Τετάρτης (20/05) για να γιορτάσει τη νίκη επί της γερμανικής ομάδας.

«Καταπληκτική βραδιά!!» έγραψε στον λογαριασμό του στο «X». «Τεράστια συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες, την ομάδα, το προσωπικό και όλους όσους συνδέονται με τον σύλλογο! 44 χρόνια από την τελευταία γεύση ευρωπαϊκού τίτλου!».

«Ειδική μνεία στον Μπουμπακάρ Καμάρα, ο οποίος ήταν τραυματίας, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας μας και βοήθησε να τεθούν τα θεμέλια αυτής της επιτυχίας».