Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς κοίταξαν στα... μάτια τους Koolhof και Skupski, αλλά λύγισαν μετά από τρεις ώρες αγώνα.

Πολύ κοντά στο να κάνουν την μεγάλη έκπληξη και να αποκλείσουν τους Wesley Koolhof και Neak Skupski που βρίσκονται στην 3η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των διπλών, βρέθηκαν τα αδέλφια Τσιτσιπά στο Australian Open.

Ο Στέφανος και ο Πέτρος γνώρισαν την ήττα από το νούμερο 1 του ταμπλό με 7-6 (6), 4-6, 7-6 (10-7), μετά από μία μάχη που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες. Για την ακρίβεια 2 ώρες και 45 λεπτά.

Στο πρώτο σετ, το ελληνικό δίδυμο πήγαινε χέρι-χέρι με τους αντιπάλους του μέχρι το 6-6, όπου εκεί οι Koolhof και Skupski εκαναν ένα σημαντικό mini break και το πήραν με 8-6.

The top seeds survive 😮‍💨@wesleykoolhof/@nealskupski prevail in an epic 7-6(6) 4-6 7-6(7) battle with Stefanos & Petros Tsitsipas.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/rLBvgbogIq