Ο Δημήτρης Οικονόμου βλέπει τον Στέφανο Τσιτσιπά να μην έχει χάσει στο Australian Open, την ώρα που ο τραυματισμός του Νόβακ Τζόκοβιτς μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τα δεδομένα.

Η τρίτη φορά που βγήκε στα κορτ της Μελβούρνης ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε πολλές διαφορές με τις προηγούμενες δύο. Ο επόμενος αντίπαλός του στους «16», Γιανίκ Σίνερ είχε προλάβει να βρεθεί κάτω με 0-2 προτού επικρατήσει του Φούκσοβιτς. Ο Αλιασίμ είχε ήδη πετύχει τη δική του ανατροπή από 0-2 στον προηγούμενο γύρο.

Για τον Τσιτσιπά, λοιπόν, το συναπάντημα με τον Γκρίκσπουρ αποτελούσε πρώτης τάξεως τεστ όσον αφορά στις προθέσεις του για το φετινό Australian Open, αλλά δε θα «πατούσε» την μπανανόφλουδα. Ο Ολλανδός ήταν αήττητος στη σεζόν, όπως και ο Στεφ, αλλά φάνηκε πολύ κατώτερος των περιστάσεων για δύο ώρες.

Δεν είναι μόνο το καθαρό 3-0 που έρχεται να προστεθεί στα δύο προηγούμενα, αλλά κυρίως ο τρόπος. Τα πόδια του Τσιτσιπά ακόμα δεν είναι... βρεγμένα, μετρώντας 9 κερδισμένα σετ στο πρώτο Grand Slam της σεζόν, όμως δεν έχει χρειαστεί να βάλει στο τούρμπο τις μηχανές του. Ο Γκρίκσπουρ προερχόταν από 6 σερί νίκες στο ξεκίνημα της δικής του σεζόν και μόλις αντιλήφθηκε πόσο μονόπλευρα θα εξελιχθεί το πρώτο σετ, περιόρισε τον εαυτό του στον ρόλο του δευτεραγωνιστή.

Για το Νο3 του ταμπλό αρκούσε ένα σετ πολύ καλού τένις. Με οδηγό το σερβίς του, ανέβηκε στο φιλέ, έβαλε όσο περισσότερες επιστροφές γίνεται με βάθος, στερώντας ένα από τα «όπλα» του αντιπάλου του και κυριάρχησε με το φόρχαντ του. Κάπου εκεί ο Ολλανδός κατάλαβε ότι η επιθετική τακτική που ακολουθούσε στους προηγούμενους γύρους θα έβρισκε... τοίχο, αφού απέναντι υπήρχε ένας τενίστας ο οποίος παίζει αυτό το παιχνίδι καλύτερα.

Ο Γκρίκσπουρ αποφάσισε να μείνει αρκετά πίσω από τη βασική γραμμή στα σερβίς του Τσιτσιπά για να βάλει περισσότερες μπάλες στο κορτ, κάτι που επί της ουσίας τον έκανε παντελώς ακίνδυνο. Έχοντας αυτήν την ασφάλεια ο Τσιτσιπάς θα ήταν πολύ δύσκολο να χάσει τον έλεγχο. Στο 2ο και το 3ο σετ έχασε από τρεις πόντους πίσω από τα πρώτα σερβίς του, τα οποία για άλλη μία μέρα τοποθέτησε ισόποσα σε «Τ» και wide.

Σε συνδυασμό με την ικανότητά του να φέρνει το κορμί του γρήγορα πίσω από κάθε μπάλα για να εκτελέσει με το φόρχαντ, έπρεπε να περιμένει απλώς τη στιγμή του, όπως και έγινε στο 3ο σετ.

Ο απολογισμός των 32 winners με 81% (44/54) κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς, φανερώνει το πόσο άνετα έκλεισε θέση στους «16». Είναι ολοφάνερο πως από το τέλος της περσινής σεζόν έχει δουλέψει σε συγκεκριμένους τομείς του παιχνιδιού, όπως το slice, τις block επιστροφές του, κάνοντας ακόμα πιο πλούσια τη φαρέτρα του στο κορτ.

Πράγματα που ανεβάζουν στο κόκκινο τον δείκτη της δικής του αυτοπεποίθησης. Το πόσο καλά αισθάνεται ο ίδιος με το που βγαίνει στο κορτ γίνεται ορατό από τρεις παράγοντες.

Πρώτον είναι η ευκολία με την οποία επιτίθεται στην ευθεία από το μπάχκαντ. Είναι ένα χτύπημα που απαιτεί άψογο συγχρονισμό αλλά βάζει το βάρος της ευθύνης στη δική του ρακέτα και του έλειψε αρκετά σε αναμετρήσεις με αντιπάλους όπως ο Αλκαράθ κατά τη διάρκεια του 2022.

Δεύτερον η θέληση να ανέβει ψηλά στο φιλέ και να ολοκληρώσει το serve n' volley. Εξ ου και οι τοποθετήσεις στα σερβίς που βλέπαμε παραπάνω, με αρκετές μπάλες στις γωνίες. Η ευθύνη που λέγαμε...

Τρίτον η γλώσσα του σώματος. Από τον 1ο κιόλας γύρο ο Τσιτσιπάς πανηγύρισε με πάθος κάθε κρίσιμο πόντο του. Γύρισε προς την κερκίδα, έδειξε τις σφιγμένες γροθιές του και άφησε τις φλέβες να τιναχτούν από το σώμα του. Εικόνα εντελώς ξένη για όσους τον είχαν συνηθίσει να αγωνίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Η εξωτερίκευση των τόσων συναισθημάτων, σε ένα άθλημα που είσαι εντελώς μόνος σου μέσα στο κορτ δεν έκανε ποτέ κακό.

