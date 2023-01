Ενας απολαυστικός, ώριμος και ... αήττητος ακόμη μέσα στο 2023 Τσιτσιπάς, κέρδισε με 3-0 τον Ολλανδό Γκρίκσπουρ και έκλεισε ραντεβού με τον Σίνερ στους «16».

O Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε άλλο ένα υποδειγματικό ματς και συνεχίζει ακάθεκτος στο Australian Open!

Κέρδισε τον Τάλλον Γκρίκσπουρ με 3-0 σετ (6-2, 7-6 (5), 6-3 σε 2 ώρες και 6 λεπτά) και στην φάση των «16» την Κυριακή θα αντιμετωπίσει τον Γιάνικ Σίνερ δίχως να έχει χάσει σετ στο τουρνουά!

Another straight sets success for Stef



