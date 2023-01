Στη Μελβούρνη το ρολόι έγραφε 03:00 το πρωί όταν οι Άντι Μάρεϊ και Θανάσης Κοκκινάκης ξεκινούσαν το 5ο σετ στη μονομαχία τους στον 2ο γύρο του Australian Open.

Απίθανες στιγμές ζουν οι θεατές που βρίσκονται στη «Margaret Court Arena» και στην επική μονομαχία ανάμεσα στον Άντι Μάρεϊ και τον Θανάση Κοκκινάκη για μια θέση στον 3ο γύρο του Australian Open.

O αγώνας άρχισε στις 22:30 τοπική ώρα στη Μελβούρνη και έπειτα από αγώνα 4,5 ωρών, με το ρολόι να δείχνει τρεις το πρωί, οι παίκτες έπαιρναν μια ανάσα πριν αρχίσουν το 5ο σετ.

Murray is on a 𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 @andy_murray rallies from two sets down & forces a decider against Kokkinakis! #AusOpen | @discoveryplusUK pic.twitter.com/HdB423TdNu

Χαρακτηριστικές οι αντιδράσεις του Άντι Μάρεϊ να ξεσηκώνει το κοινό μετά το 3-2 στο 4ο σετ και τον Κοκκινάκη να αντιδρά με αμήχανο χαμόγελο.

Murray is working the crowd

Kokkinakis sees the funny side of it



This match has had 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐘𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆! #AusOpen | @andy_murray | @TKokkinakis pic.twitter.com/HaVRoBGeFN