O Νόβακ Τζόκοβιτς επέστρεψε στο Australian Open και στην αρχή του δρόμου για τον 10ο τίτλο στη Μελβούρνη, νίκησε στα τρία σετ τον Ρομπέρτο Καρμπάγιες Μπαένα μέσα σε αποθέωση.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά την περσινή περιπέτεια και την επέλαση από την Αυστραλία, επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στο Australian Open. Ο 35χρονος Σέρβος νίκησε τον Ισπανό, Ρομπέρτο Καρμπάγιες Μπαένα με 6-3, 6-4, 6-0 στην αρχή του δρόμου για τον 10ο τίτλο του στο Australian Open. Ο Τζόκοβιτς γνώρισε την αποθέωση από το κοινό, φθάνοντας στις 35 συνεχόμενες νίκες στην Αυστραλία.

This is a 9x #AusOpen champion. This is greatness. This is Novak Djokovic. @DjokerNole • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2023 pic.twitter.com/XMrMv487MJ

Έχοντας ποσοστό κερδισμένων πόντων 87% από το πρώτο σερβίς (39/45) και βγάζοντας 41 winners, ο Τζόκοβιτς όσο περνούσε ο χρόνος επέβαλε το παιχνίδι του απέναντι στον Καμπάγιες Μπαένα.

Ο Ισπανός στο 5ο γκέιμ του πρώτου σετ προηγήθηκε 0-40, όμως ο Τζόκοβιτς με σερί πόντους κράτησε το γκέιμ (3-2), αμέσως μετά έκανε break (4-2), βάζοντας τις βάσεις για την κατάκτηση του 1ου σετ.

Στο 2ο σετ ο Τζόκοβιτς πέτυχε νέο break στο 7ο game, προσπερνώντας με 4-3, κράτησε το σερβίς του, 5-3 και με love game το έκλεισε στο 6-4. Στο 3ο σετ ο Τζόκοβιτς κυριάρχησε απόλυτα, με σύνολο πόντων 24-4, έφθασε στο 6-0, κλείνοντας τον αγώνα. Ο Τζόκοβιτς είχε 41 winners (μόλις 16 ο Καρμπάγιες Μπαένα), 21 αβίστα λάθη και εννέα άσους.

"Definitely this court is the most special court in my life." 🫶



@DjokerNole thanks the fans at Rod Laver Arena.



#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/9xLab831gB