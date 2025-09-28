Η Σπόρτινγκ, με τον Βαγιαννίδη να αγωνίζεται βασικός και τον Ιωαννίδη να μπαίνει ως αλλαγή στο 73', έφυγε από την έδρα της Εστορίλ με τη νίκη (0-1) ανεβαίνοντας στην κορυφή της Liga Portugal.

Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ξεκίνησε βασικός για τα Λιοντάρια που προηγήθηκαν από νωρίς, όταν στο 12' ο Σουάρες πήρε την πάσα του Αραούχο και εκτέλεσε από κοντά. Η Σπόρτινγκ απειλήθηκε ελάχιστα από την Εστορίλ και διαχειρίστηκε το προβάδισμά της μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Ο Φώτης Ιωαννίδης πέρασε στο ματς στο 73' αντικαθιστώντας τον σκόρερ της Σπόρτινγκ, η οποία τώρα περιμένει την Πόρτο που παίζει την Κυριακή (28/7) με την Αρούκα. Αμφότερες έχουν 18 βαθμούς, με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη να ακολουθεί με 17 στην 3η θέση.