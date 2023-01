Ο Κάρλος Αλκαράθ μένει εκτός του Αυστραλιανού Όπεν εξ αιτίας τραυματισμού στο πόδι.

Η πρώτη μεγάλη απουσία από το Αυστραλιανό Όπεν ακούει στο όνομα Κάρλος Αλκαράθ. Ο 19χρονος Ισπανός και Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, το βράδυ της Παρασκευής ανακοίνωσε πως δεν θα αγωνιστεί στο Αυστραλιανό Όπεν εξ αιτίας τραυματισμού στο δεξί πόδι.

«Ήμουν στα καλύτερά μου στην preseason, έπαθα έναν τραυματισμό μέσα από μια τυχαία, αφύσικη κίνηση στο δεξί μου πόδι στην προπόνηση. Είχα δουλέψει τόσο σκληρά για να φτάσω στο καλύτερό μου επίπεδο για την Αυστραλία, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω να παίξω στο Care A2+ Kooyong ή στο Australian Open.

Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να είμαι αισιόδοξος, να ανακάμψω και να κοιτάξω μπροστά. Τα λέμε στο Australian Open 2024» έγραψε ο Αλκαράθ.

When I was at my best in preseason, I picked up an injury through a chance, unnatural movement in training. This time it's the semimembranosus muscle in my right leg. pic.twitter.com/nJbIlMtGyK