Οι Πίστονς (19-5) επικράτησαν των Μπακς (10-15) με 124-112, υποχρεώνοντας το Μιλγουόκι στη 10η ήττα του στα τελευταία 12 παιχνίδια.

Οι Μπακς παρατάχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (7/12) απέναντι στους Πίστονς, μετρώντας 15 συνεχόμενες νίκες στο Ντιτρόιτ. Παρ' όλα αυτά, οι πρωτοπόροι της Ανατολής επικράτησαν με 124-112 και έβαλαν φρένο στο σερί του Μιλγουόκι, φτάνοντας τις 19 νίκες σε 24 αγώνες στη regular season και βελτιώνοντας το εντός έδρας ρεκόρ τους σε 11-2.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε double-double με 23 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε 16 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ για τους γηπεδούχους, που έφτασαν τις τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε ματς. Παράλληλα, οι Πίστονς υποχρέωσαν τα «Ελάφια» στη 10η ήττα στα τελευταία 12 παιχνίδια!

Έτσι, οι Μπακς που είναι υποχρεωμένοι να πορευτούν το επόμενο διάστημα χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο έπεσαν στο 10-15 και συνεχίζουν από την 11η θέση της κατάταξης στην Ανατολή.

Ο Κέβιν Πόρτερ Jr. έκανε season-high με 32 πόντους, ενώ ο Κάιλ Κούζμα πρόσθεσε 15 πόντους, όμως οι προσπάθειές τους δεν ήταν αρκετές απέναντι στους Πίστονς, που σούταραν με 57% εντός πεδιάς στο πρώτο ημίχρονο (20/35) και προηγήθηκαν ακόμα και με 25 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 29-22, 61-56, 91-81, 124-112.