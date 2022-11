Ο Ρουντ νικώντας τον Φριτζ με 2-1 πέρασε στα ημιτελικά στο ATP Finals, o Ναδάλ αποκλείστηκε οριστικά και ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε ο νεαρότερος παίκτης που το τέλος ενός έτους θα τον βρει στο No.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Κάσπερ Ρουντ επικράτησε του Τέιλορ Φριτζ με 6-3, 4-6, 7-6(6) στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε τη 2η αγωνιστική στον «πράσινο» όμιλο του ATP Finals στο Τορίνο, ένα αποτέλεσμα που έβγαλε τρεις ειδήσεις, με διαφορετικούς αποδέκτες.

Αρχικά ο Ρουντ με τη δεύτερη νίκη του έγινε ο πρώτος που εξασφαλίζει την πρόκριση στην ημιτελική φάση στα ATP Finals στο Τορίνο.

Μάλιστα κατακτώντας το 1ο σετ ο Νορβηγός, αυτόματα έσβηνε και τις αμυδρές ελπίδες που είχε ο Ράφαελ Ναδάλ να διεκδικήσει την πρόκριση στην 3η αγωνιστική.

Check out the moment @CasperRuud98 takes out Fritz 6-3 4-6 7-6(6) #NittoATPFinals pic.twitter.com/neyakAgsIT

Ο αποκλεισμός Ναδάλ σήμανε και τα υπέροχα νέα για τον Κάρλος Αλκαράθ, που δεν είναι στο Τορίνο, αλλά σε περίοδο αποκατάστασης μετά τον τραυματισμό του.

Ο Ναδάλ ήταν ο μόνος που είχε απομείνει να τον απειλεί για να τον ρίξει από το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, εφόσον κατακτούσε τον τίτλο στο Τορίνο.

Αυτό το σενάριο πλέον δεν υπάρχει και ο Κάρλος Αλκαράθ θα είναι στο Νο.1 στο τέλος της χρονιάς.

Σε ηλικία 19 ετών και έξι μηνών ο Αλκαράθ γίνεται ο νεαρότερος σε ηλικία παίκτης που με την αλλαγή του χρόνου θα είναι στο Νο.1, παίρνοντας το ρεκόρ από τον Λέιτον Χιούιτ, που το είχε καταφέρει σε ηλικία 20 ετών και 10 μηνών το 2001.

TEEN SENSATION



Carlos Alcaraz is the youngest player EVER to end the year as World No. 1! @PepperstoneFX | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/jIx8zjSJoI