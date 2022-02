Ο προπονητής του θρυλικού, Ράφα Ναδάλ, Κάρλος Μόγια, εξήγησε πως παρά την κόπωση των 5,5 μυθικών ωρών του τελικού του Australian Open, ο Ισπανός θριαμβευτής απλά... χαλάρωνε στο ποδήλατο!

Ο Ναδάλ έγραψε αξεπέραστη ιστορία με το 21ο Grand Slam της καριέρας του, νικώντας με τεράστια ανατροπή και απίστευτη ψυχή τον Μεντβέντεφ στον μεγάλο τελικό, την περασμένη Κυριακή.

Μετά από το παιχνίδι, που διήρκησε 5,5 ώρες και με τον Ναδάλ να είναι πλέον στην ηλικία των 35 ετών, εθεάθη να κάνει στατικό ποδήλατο, πράγμα που προξένησε τεράστια εντύπωση σε όλο τον κόσμο.

Ο προπονητής του, Κάρλος Μόγια, εξήγησε:

«Έχει την εξήγησή του. Είναι περισσότερο κάτι που κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Για να ηρεμήσει και να χαλαρώσει μετά την ένταση. Είναι 10 ή 12 λεπτά πολύ χαλαρής άσκησης για να κουνήσεις λίγο τα πόδια σου. Μετά τον τελικό ήταν εξουθενωμένος και θα του έκανε πολύ καλό για την επόμενη ημέρα. Δεν ξέραμε ότι θα το έβλεπαν σε όλο τον κόσμο...».

