Εκπληκτικό ματς μεταξύ του Ματέο Μπερετίνι και του Κάρλος Αλκαράθ, που βρήκε νικητή τον πρώτο έπειτα από 4 ώρες και 10 λεπτά.

Το καλύτερο ματς του Australian Open έγινε μεταξύ του Κάρλος Αλκαράθ και του Ματέο Μπερετίνι.

Οι δύο τενίστες έδωσαν ένα πραγματικό σόου στο Rod Laver Arena και ο νικητής προέκυψε μετά από μάχη 4 ωρών και 10 λεπτών και του super tie break στο 5ο σετ.

Αυτός που πανηγύρισε την πρόκριση ήταν ο Μπερετίνι, ο οποίος λαχτάρησε από τον ταλαντούχο Ισπανό, αλλά πήρε τελικά το εισιτήριο για τους «16» κερδίζοντας τα σετ με 6-2, 7-6, 4-6, 2-6, 7-6 (με 10-5 το super tie break).

Berrettini Brilliance



The world No.7 survives Carlos Alcaraz 6-2 6-7(3) 6-4 6-2 7-6(5) to reach the #AusOpen round of 16 for the second time.#AO2022 pic.twitter.com/dAGS417Afx