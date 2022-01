Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ πέρασε εύκολο βράδυ στη Μελβούρνη, ενώ ο Αντριάν Μαναρινό έστειλε πρόωρα τον Ουμπέρτ Χουρκάτζ σπίτι του.

Η πρώτη «βόμβα» στο Australian Open «έσκασε» στο ταμπλό των ανδρών.

Ο Ουμπέρτ Χουρκάτζ είναι ο πρώτος από το Top10 που μένει εκτός συνέχειας, καθώς ο Αντριάν Μαναρινό τον κέρδισε και μάλιστα εύκολα με 3-0 σετ! Ο Γάλλος χρειάστηκε 2 ώρες και 3 λεπτά κερδίζοντας με 4-6, 2-6, 3-6 τον Πολωνό, ο οποίος έφυγε φανερά εκνευρισμένος από το court.

Ο Χουρκάτζ είχε περισσότερους winners (29-26) και περισσότερους άσους (11-6), αλλά και 40 αβίαστα λάθη, μαζί με άθλια ποσοστά πάνω στο φιλέ (11/26 έναντι 15/21 του Μαναρινό). Ο Μαναρινό θα αντιμετωπίσει τον Καράτσεφ στον τρίτο γύρο.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ συνεχίζει στον τρίτο γύρο της Μελβούρνης. Το Νο3 του κόσμου είχε εύκολο βράδυ στην Rod Laver Arena κόντρα στον «γηπεδούχο» Τζον Μίλμαν, κερδίζοντάς τον με 3-0 σετ (6-4, 6-4, 6-0 σε 1 ώρα και 58 λεπτά).

Το Νο3 του κόσμου ήταν καταιγιστικός με 14 άσους (μηδέν ο αντίπαλός του), 37 winners (έναντι μόλις 9) αλλά και 38 αβίαστα λάθη, κυρίως λόγω της επιθετικότητάς του στο ματς.

“Very efficient, 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞.”



