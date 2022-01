Πιο δύσκολα απ' ότι δείχνει το τελικό σκορ (3-0) ο Ράφαελ Ναδάλ ξεπέρασε το εμπόδιο του Γερμανού Χάνφμαν και συνεχίζει στην Μελβούρνη.

Ο Ράφαελ Ναδάλ προχωρά στον τρίτο γύρο του Australian Open.

Μπορεί ο αντίπαλος και τώρα να μην ήταν του επιπέδου που θα ανησυχούσε τον Ισπανό, αλλά ο Ναδάλ κόντρα στον Γιάνικ Χάνφμαν από την Γερμανία, έκανε την δουλειά του και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο. Επικράτησε με 3-0 σετ (6-2, 6-3 6-4) σε 2 ώρες και 42 λεπτά, πολύ πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό σκορ.

