Η Μαρία Σάκκαρη έκαμψε το εμπόδιο της Τατιάνα Μαρία, πέρασε στον δεύτερο γύρο του Australian Open και στο match point το χάρηκε με την ψυχή της.

Μπορεί η 34χρονη αντίπαλός της να της έβαλε δύσκολα (στο δεύτερο σετ χρειάστηκε τάι μπρέικ), αλλά η Μαρία Σάκκαρη δεν «μάσησε»!

Η Ελληνίδα τενίστρια, νο.6 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε 2-0 σετ της Τατιάνα Μαρία και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του αυστραλιανού τουρνουά.

Μετά το match point η 26χρονη αθλήτρια συνεχάρη την αντίπαλό της και τον διαιτητή και έπειτα έστρεψε την προσοχή της στην ελληνική κερκίδα που της χάρισε ένα θερμό χειροκρότημα με την ίδια να ανταποδίδει.

Δείτε τον νικητήριο πόντο και τους πανηγυρισμού της κερκίδας:

Let's get the party started 👏👏@mariasakkari is through to the second round, getting it done in straight-sets over Tatjana Maria 6-4 7-6(2). #AusOpen • #AO2022@wwos · @espn · @Eurosport · @wowowtennis pic.twitter.com/iLmbzNxCf0