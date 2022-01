Τζόκοβιτς out. Ομόφωνα οι τρεις δικαστές αποφάσισαν την απέλαση του Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Σέρβος τενίστας πρέπει άμεσα να φύγει από την Αυστραλία. Θα πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχασε την προσπάθειά του να ανατρέψει την απόφαση του Ομοσπονδιακού Υπουργού μετανάστευσης Αλεξ Χοκ για απέλασή του, όπως ανακοίνωσε ο ανώτατος δικαστής του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, Τζίμς Άλσοπ. Η απόφαση ήταν ομόφωνη (οι λόγοι θα γίνουν γνωστοί σε άλλη ημερομηνία), όπως ακούστηκε από τα χείλη του δικαστή, με τον «Τζόκερ» να πρέπει να πληρώσει και τα δικαστικά έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε η Κυβέρνηση της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να φύγει από την Αυστραλία και μένει να δούμε πλέον αν δεν θα επιστρέψει στην χώρα για τα επόμενα τρία χρόνια (αυτό προκύπτει από το νόμο) - ωστόσο, όπως εξήγησε στο Gazzetta ο νομικός από το Σίδνεϊ Κρις Κιντής υπάρχει το παράθυρο να πάρει ειδική βίζα και να δούμε τον Νόλε στο επόμενο Australian Open.

Για περίπου 5,5 ώρες οι δικηγόροι των δύο πλευρών αγόρευαν σχετικά με την θέση τους και τους λόγους που (η πλευρά Τζόκοβιτς) προχώρησε σε έφεση, με το δικαστήριο να διακόπτει και να αποφασίζει να συνεχίσει με ορισμένα σημεία της υπόθεσης από το απόγευμα (τοπική ώρα). Τελικά, η οριστική απόφαση και το τέλος στο σίριαλ δόθηκε λίγο πριν τις 9.00 το πρωί (ώρα Ελλάδας).

"The amended application be dismissed with costs". Game, set, match. pic.twitter.com/bEDWxeH8Mo

Αυτό σημαίνει ότι ο Νόλε βγαίνει από το στόχο να κατακτήσει για 10η φορά το Australian Open και το 21ο στην καριέρα του.

Οι δικηγόροι του Τζόκοβιτς κατά την αγόρευσή τους υποστήριξαν ότι η απόφαση του Χοκ ήταν «παράλογη». Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όμως, οι δικηγόροι του συμπλήρωσαν ότι οι δικηγόροι του δεν είχαν υπολογίσει τον αντίκτυπο στο αντιεμβολιαστικό αίσθημα εάν ακυρωθεί η βίζα του.

Ωστόσο, η απάντηση στην πλευρά του Σέρβου ήρθε στο δικαστήριο την Κυριακή, όταν ο σύμβουλος του υπουργού, Στέφεν Λόιντ υποστήριξε ότι «η Αυστραλία δεν πρέπει να υποφέρει από την παρουσία παράτυπων ταξιδιωτών από φόβο για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν απομακρυνθούν».

#BREAKING: Novak Djokovic's fate has finally been decided, with the world number one set to be deported from Australia. @reid_butler9 #9News pic.twitter.com/92fm7vYO6b