Στο πλευρό του Υπουργού Μετανάστευσης, Άλεξ Χοκ τάχθηκε ο πρωθυπουργός Αυστραλίας, Σκοτ Μόρισον σχετικά με την ακύρωσης της visa του Νόβακ Τζόκοβιτς που δεν θα αγωνιστεί στο Australian Open.

Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Σκοτ ​​Μόρισον μίλησε για την απόφαση απέλασης του Νόβακ Τζόκοβιτς, υποστηρίζοντας τον Υπουργό Μετανάστευσης, τονίζοντας πως η απόφαση πάρθηκε προκειμένου να «προστατευτούν» οι θυσίες που έκαναν οι Αυστραλοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

. @ScottMorrisonMP has released a statement after it was announced @DjokerNole ’s visa had been cancelled. @NickMcCallum7 has more. https://t.co/AL5vG2vatJ #AusOpen #7NEWS pic.twitter.com/N389ukovdQ

«Σημειώνω την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης σε σχέση με τη visa του κ. Νόβακ Τζόκοβιτς.

Κατανοώ ότι μετά από προσεκτική εξέταση, ο Υπουργός έλαβε μέτρα για την ακύρωση της visa του κ. Τζόκοβιτς για λόγους υγείας και καλής τάξης, με τη βάση ότι ήταν προς το δημόσιο συμφέρον να γίνει κάτι τέτοιο.

Αυτή η πανδημία ήταν απίστευτα δύσκολη για κάθε Αυστραλό, αλλά έχουμε μείνει μαζί και σώσαμε ζωές και τα προς το ζην.

Μαζί πετύχαμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας, τις ισχυρότερες οικονομίες και τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στον κόσμο.

Οι Αυστραλοί έχουν κάνει πολλές θυσίες κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας και δικαίως αναμένουν ότι το αποτέλεσμα αυτών των θυσιών θα προστατευθεί.

Αυτό κάνει ο Υπουργός λαμβάνοντας αυτή τη δράση σήμερα.

Οι ισχυρές μας πολιτικές προστασίας των συνόρων έχουν κρατήσει τους Αυστραλούς ασφαλείς, πριν από τον COVID και τώρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Λόγω των αναμενόμενων εν εξελίξει νομικών διαδικασιών, δεν θα δώσω κανένα περαιτέρω σχόλιο», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωσή του ο Μόρισον.

PM Scott Morrison statement on Djokovic: “Australians have made many sacrifices during this pandemic, and they rightly expect the result of those sacrifices to be protected”



Notes “expected ongoing legal proceedings” #auspol pic.twitter.com/kDuRfL0WuX