Ο ελληνικής καταγωγής Υπουργός Μετανάστευσης, Άλεξ Χοκ, ανέτρεψε την απόφαση του Δικαστηρίου της Μελβούρνης και απέλασε τον Νόβακ Τζόκοβιτς που δεν θα αγωνιστεί στο Australian Open.

Σίριαλ τέλος! Τελικά, οι Αρχές της Βικτώριας απέλασαν τον Νόβακ Τζόκοβιτς καθώς η βίζα του δεν έχει πλέον καμία ισχύ.

Ο υπουργός Μετανάστευσης με... μερικές ημέρες καθυστέρηση πήρε την απόφαση και άσκησε την εξουσία που έχει, διατάζοντας την απέλαση του Σέρβου τενίστα. Εδώ και δύο 24ωρα οι πληροφορίες έλεγαν πως είχε καταλήξει στην απόφαση, όμως καθυστέρησε καθώς εξέταζαν διεξοδικά όλα τα έγγραφα του Νόλε, ο οποίος όπως αποδείχθηκε είχε κάνει ορισμένες παρατυπίες.

Ο Χοκ άσκησε το δικαίωμα που του δίνει το αξίωμά του και παράβλεψε την απόφαση του δικαστηρίου της Βικτώριας, σε μια υπόθεση που σε καμία περίπτωση πάντως, δεν έχει κλείσει ακόμη.

«Σήμερα άσκησα την εξουσία μου σύμφωνα με το άρθρο 133Γ παράγραφος 3 του νόμου περί μετανάστευσης για να ακυρώσω τη visa που κατείχε ο κ. Νόβακ Τζόκοβιτς, για λόγους υγείας και καλής τάξης, με βάσει το δημόσιο συμφέρον

Αυτή η απόφαση ακολούθησε εντολές του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού και Οικογενειακού Δικαστηρίου στις 10 Ιανουαρίου 2022, ακυρώνοντας μια προηγούμενη απόφαση ακύρωσης για λόγους δικαιοσύνης.

Κατά τη λήψη αυτής της απόφασης, εξέτασα προσεκτικά τις πληροφορίες που μου παρείχαν το Υπουργείο Εσωτερικών, η Αυστραλιανή Συνοριακή Δύναμη και ο κ. Τζόκοβιτς.

Η κυβέρνηση Μόρισον είναι σταθερά δεσμευμένη στην προστασία των συνόρων της Αυστραλίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την πανδημία της COVID-19.

Ευχαριστώ τους αξιωματικούς του Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων και της Αυστραλιανής Συνοριακής Δύναμης που εργάζονται καθημερινά για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Αυστραλίας σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα με αυξανόμενη πρόκληση.»

BREAKING: Novak Djokovic's Australian visa has been cancelled for a second time.



Immigration minister Alex Hawke used his personal power on "health and good order grounds, on the basis that it was in the public interest to do so".#Djokovic #DjokovicOut #AusOpen pic.twitter.com/qN8Cpp6i0v