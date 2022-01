Ο Μπέρναρντ Τόμικ στην διάρκεια αγώνα του είπε πως μάλλον έχει νοσήσει από κορονοϊό και το τεστ που έκανε τον… δικαίωσε!

Στον αγώνα του με τον Ρομάν Σαφιούλιν ο Μπέρναρντ Τόμικ γύρισε και είπε στην διαιτητή πως μάλλον έχει νοσήσει από κορονοϊό.

Ο Αυστραλός τενίστας την ώρα της αναμέτρησης (για τα προκριματικά του Australian Open), ενοχλημένος με το τι ισχύει με τα μέτρα για τον κορονοϊό, γύρισε και είπε στην διαιτητή πως νιώθει ότι σίγουρα έχει νοσήσει. Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε το ματς (έχασε με… συνοπτικές διαδικασίες) και μετά υποβλήθηκε σε τεστ κορονοϊού.

Bernard Tomic Announcing on court he has Covid “for sure” #AusOpen pic.twitter.com/KrqxxdK6ls