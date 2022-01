Την ώρα του αγώνα του για τα προκριματικά του Australian Open, o Μπέρναντ Τόμικ ανέφερε στον διαιτητή ότι μάλλον είναι θετικός στον κορονοϊό!

Σε μία εντελώς περίεργη κατάσταση βρέθηκαν τόσο ο διαιτητής, όσο και ο αντίπαλος του Τόμικ στον πρώτο προκριματικό γύρο του Australian Open, ο Ρώσος Ρομάν Σαφιούλιν, καθώς ο Αυστραλός δήλωσε σίγουρος πως κόλλησε!

Στην διάρκεια του δεύτερου σετ πήρε το δίλεπτο διάλλειμα που δικαιούται για να αλλάξει ρούχα και όταν επέστρεψε στο court είπε στην διαιτητή: «Είμαι σίγουρος ότι μέσα στις επόμενες δύο ημέρες θα βρεθώ θετικός. Στο λέω. Σου πάω και στοίχημα ένα δείπνο».

Bernard Tomic Announcing on court he has Covid “for sure” #AusOpen pic.twitter.com/KrqxxdK6ls