Η Πέμπτη (13/1) αναμένεται να είναι η καταλυτική ημέρα για την υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την Αυστραλία ο Υπουργός Μετανάστευσης αποφάσισε να τον απελάσει.

Σήμερα (13/1) αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Χοκ σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς. Το δικαστήριο της Μελβούρνης μπορεί να δικαίωσε τον Σέρβο σταρ στην έφεση του για την απόφαση της ακύρωσης της βίζας του, όμως ο Υπουργός έχει την εξουσία να παρέμβει και τον απελάσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αυστραλιανού πολιτικού ρεπόρτερ και σχολιαστή, Πολ Μποντζιόρνο, ο Υπουργός αναμένεται να απελάσει τον Νο. 1 τενίστα του κόσμου άμεσα! Από την πλευρά της η δικαστική ρεπόρτερ Κάρεν Σουίνι ανέφερε πως σήμερα θα είναι η ημέρα της απόφασης, ενώ άφησε να εννοηθεί πως η απόφαση θα παρθεί πριν την κλήρωση του Australian Open.

Θυμίζουμε πως το υπουργείο Μετανάστευσης της Αυστραλίας «ξεψάχνισε» τα στοιχεία του Σέρβου σταρ, έχει βρεθεί σφάλμα στα ταξιδιωτικά έγγραφα του, καθώς σε ερώτηση για το αν τις τελευταίες 14 ημέρες από το ταξίδι του είχε πάει σε άλλη χώρα, φέρεται να τσέκαρε το κουτάκι με το «όχι», ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν στην Ισπανία για προπονήσεις. Επιπροσθέτως σύμφωνα με δημοσίευμα του «Spiegel» το θετικό τεστ του Νο. 1 τενίστα του κόσμου βγήκε στην πραγματικότητα στις 26 Δεκεμβρίου.

I've never been so interested in Alex Hawke's movements, but here we are again - today's looking like decision day.



Worth keeping in mind the #AustralianOpen draw begins at 3pm (AEDT).