Τζόκοβιτς: «Ευγνώμων για την απόφαση του δικαστηρίου, θέλω να μείνω και να αγωνιστώ»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχαρίστησε το Δικαστήριο για την ανατροπή της απόφασης ακύρωσης της βίζας παραμονής του και εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στην Αυστραλία και να αγωνιστεί στο τουρνουά.

Την στιγμή που σύσσωμη η οικογένεια Τζόκοβιτς παραχωρεί συνέντευξη Τύπου για όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24ωρα στην Αυστραλία, ο ίδιος ποζάρει μέσα στο court, ευχαριστημένος για την απόφαση του δικαστηρίου και με διάθεση να παραμείνει στη χώρα και να αγωνιστεί στο Australian Open.

Ο νούμερο 1 τενίστας στον κόσμο, στο μήνυμά του στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, εμφανίστηκε ευγνώμων για την ανατροπή της απόφασης ακύρωσης της βίζας του και εξέφρασε την επιθυμία να λάβει μέρος στο τουρνουά. Παράλληλα ευχαρίστησε και όλους όσοι έχουν σταθεί στο πλευρό του δίνοντάς του δύναμη.

Αναλυτικά το διαδικτυακό μήνυμα του «Νόλε»:

«Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που το δικαστήριο ανάτρεψε την απόφαση ακύρωσης της βίζας μου. Παρόλα αυτά που έχουν συμβεί θέλω να μείνω και να προσπαθήσω να αγωνιστών στο Αυστραλιανό Όπεν. Παραμένω συγκεντρωμένος σε αυτό. Πέταξα εδώ για να παίξω σε ένα από τα πιο σημαντικά τουρνουά που έχουμε, μπροστά σε καταπληκτικού οπαδούς. Για την ώρα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, πέρα από ευχαριστώ σε όλους όσοι με στηρίζεται σε όλο αυτό και με ενθαρρύνουν να μένω δυνατός»

