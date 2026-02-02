Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ούλριχ Φοκάμ, ο οποίος υπέγραψε με τους Κυανέρυθρους συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοίνωσε την ένταξη του Ούλριχ Φοκάμ στο ρόστερ της, με τον 20χρονο Καμερουνέζο να υπογράφει συμβόλαιο δύο ετών. Γεννημένος το 2006, αγωνίζεται ως εξτρέμ, αλλά μπορεί να καλύψει και τα δύο άκρα της επίθεσης. Στην Ελλάδα έχει παίξει στον Παναργειακό, με 17 συμμετοχές και δύο γκολ στη Superleague 2.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανιώνιος

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Ulrich Fokam, ο οποίος εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μας, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο Ulrich Fokam είναι γεννημένος στις 22 Ιανουαρίου 2006 στο Καμερούν και αγωνίζεται ως εξτρέμ, με δυνατότητα να καλύψει και τα δύο άκρα της επίθεσης.

Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Sim’s FC De Bafousam, ενώ σε νεαρή ηλικία μετακόμισε στη Γαλλία, όπου αγωνίστηκε με την ομάδα U19 της Lille, καταγράφοντας 24 συμμετοχές τόσο στο πρωτάθλημα U19 όσο και στο UEFA Youth League.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναργειακού, με τον οποίο πραγματοποίησε 17 συμμετοχές πετυχαίνοντας δύο τέρματα στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Ο ποδοσφαιριστής Fokam αποτελεί ένα από τα ταλέντα που ξεχώρισαν φέτος στην SL2 και αποτελεί σημαντική προσθήκη για την ομάδα μας στο πλαίσιο της ανάδειξης νέων ταλαντούχων παικτών στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο.

Καλωσορίζουμε τον Ulrich Fokam στην οικογένεια του Πανιωνίου και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με την κυανέρυθρη φανέλα.