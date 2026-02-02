Και όμως, ο Ολυμπιακός έχει την αγαπημένη του... εστία στην Allwyn Arena καθώς από τα συνολικά εννιά γκολ που έχει πετύχει στο γήπεδο της ΑΕΚ, τα επτά είναι εκεί.

Σε ένα ντέρμπι-«θρίλερ», ο Ολυμπιακός έφυγε με την βαθμό της ισοπαλίας (1-1) από την έδρα της ΑΕΚ χάρη στο buzzer beater του Ταρέμι στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων ύστερα από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο Αντρέ Λουίζ.

Ο Ιρανός νίκησε τον εντυπωσιακό Στρακόσια ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία στο ποια εστία το κατάφερε. Πρόκειται για το τέρμα απέναντι από το πέταλο των οργανωμένων, όπου έχει εξελιχθεί σε... αγαπημένη για τους Πειραιώτες.

Από τα 9 τέρματα που έχουν πετύχει στο συγκεκριμένο γήπεδο, τα επτά είναι στη συγκεκριμένη εστία (!) μεταξύ αυτών και το ιστορικό γκολ του Ελ Καμπί για τον τελικό του Conference League κόντρα στη Φιορεντίνα.

Η μοναδική... παραφωνία σε ένα απίστευτο στατιστικό είναι τα τέρματα του Βέλντε και του Γιάρεμτσουκ τον Φλεβάρη του 2025 για το πρωτάθλημα της Stoiximan Superleague όταν τα γκολ τους διαμόρφωσαν το τελικό 2-0 για τα play offs.

Από εκεί και πέρα, ας τα πάρουμε με τη σειρά...

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-3 (2022/23)

Η πρώτη επίσκεψη του Ολυμπιακού στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ σε επίπεδο πρωταθλήματος (είχε προηγηθεί η ήττα με 3-0 για το Κύπελλο Ελλάδος), ήταν την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Superleague και συγκεκριμένα στις 12 Μαρτίου του 2023. Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς σκορ αλλά στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Μίτσελ ήταν καταιγιστική. Με αντεπιθέσεις-«φωτιά» και τον Μπακαμπού να κάνει ένα από τα καλύτερα ματς με τα «ερυθρόλευκα», οι Πειραιώτες έφυγαν με το διπλό από την «Allwyn Arena».

Το αυτογκόλ του Μουκουντί στο 50' άνοιξε τον... χορό των τερμάτων, με τον Μπακαμπού να ακολουθεί έπειτα από ασίστ του Φορτούνη κάνοντας από κοντά το 0-2 στο 53ο λεπτό. Το «πάρτι» ολοκλήρωσε ο Σέρτζι Κανός έπειτα από εξαιρετική πάσα του 30χρονου φορ για να ανέβει ο δείκτης του σκορ στο 0-3 και ο Τσούμπερ στο 81' απλώς μείωσε για το τελικό 1-3. Αυτά ήταν τα πρώτα τέρματα του Ολυμπιακού στην αγαπημένη του εστία.

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 (2023/24)

Ξεκίνημα της σεζόν 2023/24 και στην 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Superleague, η ΑΕΚ φιλοξένησε τον Ολυμπιακό στην «Allwyn Arena». Αν και ο Πόνσε άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό, ο Ελ Καμπί είχε την απάντηση στο 38ο λεπτό.

Ο Ποντένσε είχε την ασίστ και ο Μαροκινός φορ με κεφαλιά νίκησε τον Στάνκοβιτς για το τελικό 1-1 και μαντέψτε σε ποια εστία... Αυτή που είχαν σκοράρει και στο προηγούμενο παιχνίδι οι παίκτες του Ολυμπιακού για το τελικό 1-3.

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 0-1 (2024/25)

Λίγες μέρες μετά την επιβλητική 6άρα για το Κύπελλο Ελλάδος, ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από την ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Superleague με την Ένωση να ψάχνει την... εκδίκηση για το ντροπιαστικό σκορ στο Φάληρο.

Το ματς ήταν ισορροπημένο και μέχρι τη συμπλήρωση των 90 λεπτών δεν είχαμε γκολ. Ωστόσο, δεν γινόταν να μην παραβιαστεί η αγαπημένη εστία του Ολυμπιακού. Ο Ονιεμαέτσι έφυγε στην αντεπίθεση, έκανε το γύρισμα και ο Τσικίνιο, αφού πρώτα ξεμαρκαρίστηκε, εκτέλεσε τον Μπρινιόλι στο 90+1', χαρίζοντας τη νίκη στους Πειραιώτες.

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 (2025/26)

Και φτάνουμε στο πιο πρόσφατο παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός σκόραρε ξανά στο συγκεκριμένα τέρμα και αυτή τη φορά ο θύτης ήταν ο Μεχντί Ταρέμι που ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

Η ΑΕΚ είχε μπει μπροστά στο σκορ στο 59ο λεπτό χάρη στο τέρμα του Βάργκα με εντυπωσιακή κεφαλιά από την εκτέλεση κόρνερ του Μάριν ωστόσο την τελευταία κουβέντα την είπε ο Ιρανός φορ όπου μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Αντρέ Λουίζ και στο 16ο λεπτό των καθυστερήσεων διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Ολυμπιακός - Φιορεντίνα 1-0 (Τελικός Conference League 2024)

Το πιο... χρυσό γκολ του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη εστία, δεν έχει επιτευχθεί κόντρα στην ΑΕΚ. Οι Πειραιώτες υπέγραψαν την πιο λαμπρή σελίδα του ελληνικού ποδοσφαίρου στην «Allwyn Arena» όταν αντιμετώπισε τη Φιορεντίνα για τον τελικό του Conference League.

Ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, με τρόπο που μόνο εκείνος ξέρει, ήταν ο άνθρωπος που με γκολ στο 116' έφερε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε ελληνική ομάδα στο ποδόσφαιρο και το πέτυχε σε αυτό το τέρμα. Εκεί πανηγυρίστηκε και το τρόπαιο καθώς ήταν πίσω από την εστία οι οπαδοί των «ερυθρολεύκων».