Μεντιλίμπαρ: «Όταν το ματς πήγε 1-3, όλοι πίστευαν ότι πέφταμε, αλλά επανήλθαμε δύο φορές»

Διαβάστε τη συνέντευξη Τύπου του κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα με 3-4 από τη Ρεάλ στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όσα είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με τη Ρεάλ στο «Γ. Καραϊσκάκης» και την ήττα με 3-4:

- Συγχαρητήρια για την προσπάθεια αλλά και τη νοοτροπία που βγάζει πλέον ο Ολυμπιακός σε αυτά τα ματς. Όταν έγινε η κλήρωση ξέραμε ότι η ομάδα χρειαζόταν τρεις νίκες, πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός μέσα από τη μέχρι τώρα πορεία έχει γίνει πιο σκληρός για να κάνει το τρία στα τρία στη συνέχεια;

Σκεφτόμαστε πολύ μακριά και δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε τόσο μακριά γιατί μεσολαβούν πολλά ματς μέχρι τότε. Θα αναλύσουμε τι μας άρεσε και τι όχι και θα προετοιμαστούμε για την Κυριακή, βλέποντας την κατάσταση των παικτών μας. Όταν έρθει η στιγμή για τον αγώνα με την Καϊράτ τότε θα ασχοληθούμε με το ματς αυτό. Πρέπει πρώτα να υπάρξει η αποκατάσταση των παικτών και μετά να αναλύσουμε τα ματς ένα-ένα.

- Τι είναι αυτό που ξεχωρίζετε από το ματς; Το δυναμικό ξεκίνημα του Ολυμπιακού, το επτάλεπτο της Ρεάλ, τον χαρακτήρα που έβγαλε η ομάδα ή αυτό το δίδυμο του Βινίσιους με τον Ροντινέι που ίσως να είχε γίνει κάτι διαφορετικό εκεί;

Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε είναι ότι σε καμία στιγμή του αγώνα δεν κατεβάσαμε τα χέρια και πιστέψαμε ότι όλα τελείωσαν. Όταν δεχτήκαμε την ισοφάριση και όταν πήγε 1-3, όλοι πίστευαν ότι θα πέφταμε, αλλά επανήλθαμε δύο φορές και είχαμε τις ευκαιρίες για να πάρουμε έναν βαθμό μέχρι το τελευταίο λεπτό. Τα συνεχόμενα γκολ του αντιπάλου θα μπορούσε να μας ρίξει, αλλά δεν το κάναμε και αυτό ήταν το καλύτερο για εμένα.

0 Είδαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα στο γήπεδο, στο πρώτο μέρος που το 1-0 έγινε 1-3 θεωρείτε πως χάθηκε η συγκέντρωση της ομάδας και χάθηκαν οι θέσεις και υπήρχαν ατομικά λάθη;

Δε θέλω να σχολιάσω τις ατομικές ενέργειες και λάθη των παικτών απέναντι σε αυτήν την ομάδα, γιατί στο 95% των μονομαχιών θα κερδίσουν οι πιο δυνατοί και σε αυτήν την περίπτωση εμείς ήμασταν οι πιο αδύναμοι. Για να αντιμετωπίσει ο Ροντινέι τον Βινίσιους χρειάζεται τη βοήθεια του Ζέλσον Μαρτίνς, για να αντιμετωπίσει ο Ρέτσος τον Μπαπέ χρειάζεται τον Πιρόλα και άλλους παίκτες. Μας έλειψαν οι βοήθειες σε αυτόν τον αγώνα.

- Έχετε πει από την αρχή ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική και δεν θα αλλάξει στιλ, τα έχετε πετύχει και τα δύο αλλά δεν παίρνει το αποτέλεσμα που θα ήθελε, τι είναι αυτό που λείπει για να έρθει και το αποτέλεσμα;

Είναι καλύτεροι από εμάς.

- Πραγματικά ο Ολυμπιακός δυσκόλεψε τη Ρεάλ και την έκανε να κινδυνεύει μέχρι το τέλος, αυτό οφείλεται στο άγχος της Ρεάλ;

Παίξαμε απέναντι σε δύο πολύ καλούς επιθετικούς παίκτες και μας δημιούργησαν μεγάλο κίνδυνο. Όμως η υπόλοιπη ομάδα δεν ήταν εκεί για να κοιτάζει, μας ανάγκασε να τρέξουμε πολύ και να χαλάσουμε πολλές δυνάμεις. Μας έτρεξαν περισσότερο από κάθε άλλον αντίπαλο, δεν είναι μόνο ότι είναι οι καλύτεροι παίκτες στον κόσμο, αλλά είναι και πολύ καλή ομάδα. Είναι πρώτη στην Ισπανία και πιστεύω αν συνεχίσει έτσι θα πετύχει τους στόχους της.

- Στο τέλος της βραδιάς αν το δούμε ρεαλιστικά, είναι αυτό που λέμε ότι όσο και αν προσπαθήσεις είναι αυτή η ομάδα καλύτερη;

Είναι πολύ καλύτερη, όχι απλά καλύτερη. Όχι δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι είναι αδύνατον να κερδίσεις, μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε καλύτερο παιχνίδι, δεν ξέρουμε αν έκαναν το καλύτερό τους ματς αλλά σκόραραν σε όλες τις ευκαιρίες τους. Το φυσιολογικό όμως είναι ότι όσες φορές και αν αντιμετωπίσεις τη Ρεάλ θα είναι τις περισσότερες απ’ αυτές νικήτρια.

- Ποιο ήταν το πλάνο σας να σταματήσετε τον Μπαπέ και τον Βινίσιους;

Όπως είδατε δεν καταφέραμε να τους σταματήσουμε, δεν θέλαμε να έρθουμε σε μονομαχία μαζί τους γιατί ξέραμε ότι όποιος και αν έρθει απέναντί τους θα χάσει. Είναι απίστευτα γρήγοροι και οι δύο, αλλά μας έτρεξε και η υπόλοιπη ομάδα αρκετά και δεν μπορέσαμε να δώσουμε τις βοήθειες που θέλαμε.

- Η PSV που εδώ πήρε την ισοπαλία με μία ευκαιρία, απόψε είχε μία παράσταση στη Λίβερπουλ: αυτό σας αφήνει μία πικρία για το αποτέλεσμα μαζί της στο «Γ. Καραϊσκάκης» ή είναι οδηγός για τη συνέχεια;

Νομίζω πως με αυτό που λέτε σίγουρα σκεφτόμαστε ότι χάθηκε μία ευκαιρία με τον τρόπο που εξελίχθηκε ο αγώνας, γιατί είχαμε απέναντί μας μία ομάδα η οποία παίζει πάντα στο UEFA Champions League και ήταν ευκαιρία για εμάς για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είχε πολλά χρόνια να βρεθεί σε αυτήν τη διοργάνωση, είναι διαφορετική από το UEFA Conference League και το UEFA Europa League και είναι πιο υψηλό το επίπεδο.

- Πόσο επηρέασε η αλλαγή του Τσικίνιο και επίσης υπάρχει κάποια πρώτη εικόνα για τους τραυματισμούς;

Στην αρχή ξαφνιαστήκαμε που βγήκε τόσο γρήγορα γιατί είναι διαφορετικοί παίκτες όπως είπατε, αλλά ξέραμε ότι και οι δύο με τον τρόπο τους θα βοηθούσαν γιατί σκόραραν και δούλεψαν για την ομάδα. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, στη Βαρκελώνη έγινε κάτι παρόμοιο με τον Τσικίνιο και δεν ήταν κάτι σοβαρό, ελπίζουμε να είναι και τώρα το ίδιο.