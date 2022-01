Υπόθεση Τζόκοβιτς: Οι λάθος οδηγίες του Tennis Australia που προκάλεσαν όλη τη σύγχυση

Η ομοσπονδία του τένις στην Αυστραλία είχε ενημερώσει λανθασμένα τους τενίστες ότι το πιστοποιητικό νόσησης είναι λόγος εξαίρεσης για την είσοδο στη χώρα.

Οι ευθύνες της ομοσπονδίας τένις στην Αυστραλία γύρω από την υπόθεση Τζόκοβιτς, φαίνεται πως είναι και οι μεγαλύτερες.

Πέρα από την προσπάθεια να βρουν «παραθυράκια» για να έχουν τον Σέρβο στο Australian Open, είχαν δώσει και λάθος οδηγίες για το καθεστώς εισόδου στη χώρα.

Το memo που είχαν στείλει αρχές Δεκεμβρίου στους τενίστες και το οποίο δημοσίευσε η Herald Sun, ανέφερε μεταξύ άλλων πως το πιστοποιητικό νόσησης λογίζεται ως βάσιμος λόγος εξαίρεσης για την είσοδο στη χώρα.

The document the Herald Sun has that was sent to players by Tennis Australia on December 7. The federal advice to TA was sent in November. #novakdjokovic pic.twitter.com/bugoGuRqky