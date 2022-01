Στο πλευρό του Τζόκοβιτς και ο Νικ Κύργιος που ρίχνει την ευθύνη στην χώρα του για την υπόθεση με την βίζα.

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι αθλητές του τένις στέκονται στο πλευρό του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος τενίστας παραμένει υπό περιορισμό σε ξενοδοχείο με παράτυπους μετανάστες, με τον κόσμο του τένις να τον στηρίζει λέγοντας πως δεν του αξίζει αυτή η αντιμετώπιση.

Μεταξύ αυτών και ένας τενίστας ο οποίος με κάθε ευκαιρία του έκανε αρνητική κριτική, αλλά σε αυτό το ζήτημα τάχθηκε με το μέρος του. Ο λόγος για τον Νικ Κύργιο, ο οποίος σε ανάρτησή του αναφέρει πως ο τρόπος που η χώρα του (η κυβέρνηση κυρίως) χειρίστηκαν την υπόθεση, ήταν λάθος.

«Κοιτάξτε, πιστεύω ότι πρέπει να αναλαμβάνουμε δράση. Εγώ εμβολιάστηκα για τους άλλους και για την υγεία της μητέρας μου, αλλά ο τρόπος που χειριζόμαστε την υπόθεση Νόβακ είναι πραγματικά άσχημος. Όλα αυτά τα memes, τα πρωτοσέλιδα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους πρωταθλητές μας, αλλά είναι και άνθρωπος. Μπορούμε καλύτερα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αυστραλός.

