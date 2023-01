Η Αρίνα Σαμπαλένκα κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο σε grand slam επικρατώντας με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-4) της Ελενα Ριμπάκινα.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι η νέα «βασίλισσα» του Australian Open!

Σε έναν τελικό που στο τρίτο σετ έσπασαν καρδιές, κέρδισε την Ελενα Ριμπάκινα με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-4) και για πρώτη φορά στην καριέρα της, κατέκτησε grand slam.

Το παιχνίδι στην αρχή δεν ενθουσίασε, καθώς το σερβίς έπαιξε τόσο κυριαρχικό ρόλο και από τις δύο παίκτριες, με αποτέλεσμα να παιχτούν ελάχιστα ράλι. Εκεί η Σαμπαλένκα δέχτηκε δύο... απαγορευτικά break (ένα από 40-0 και άλλο ένα με δικό της διπλό λάθος).

Η Λευκορωσίδα όμως βελτίωσε τις επιστροφές της και ισοφάρισε, με το παιχνίδι όσο περνάει η ώρα να έχει και πιο εντυπωσιακά ράλι. Η Σαμπαλένκα στο τρίτο σετ βρήκε το κρίσιμο break point στο 3-3 και έτσι άνοιξε ο δρόμος για τον πρώτο της τίτλο σε grand slam.

To εντυπωσιακό στοιχείο είναι πως η Σαμπαλένκα για έβδομο συνεχόμενο ματς σε σλαμ που βρίσκεται πίσω στο σκορ, καταφέρνει να το γυρίσει. Αυτή τη φορά ήταν σε τελικό... Εκλεισε το παιχνίδι μετά από 2 ώρες και 28 λεπτά με 17 άσους (9 η Ριμπάκινα), 51 winners (31 η Ριμπάκινα) και 28 αβίαστα λάθη (25 η αντίπαλός της).

Αυτός ήταν ο 12ος τίτλος στην καριέρα της 24χρονης Λευκορωσίδας.

Αχρείαστα λάθη η Σαμπαλένκα και 1-0 η Ριμπάκινα

Οι δύο φιναλίστ άρχισαν με ένα κερδισμένο game από τους άσους τους. Στο τρίτο game του σετ, η Σαμπαλένκα στο σερβίς της προηγήθηκε με 40-0 και … κατάφερε να το χάσει από μία επιστροφή winner και έναν τυχερό πόντο της Ριμπάκινα, για να ακολουθήσουν λάθη της Λευκορωσίδας στο σερβίς και με ένα φόρχαντ.

"First blood to Rybakina."



The Wimbledon Champion gets the early break in the Australian Open final.#AusOpen pic.twitter.com/VPpOrRnoPl — Eurosport (@eurosport) January 28, 2023

Χωρίς εκπλήξεις έκλεισαν τα επόμενα δύο game αφού αμφότερες κράτησαν το σερβίς τους, με την Ριμπάκινα να φτάνει στο 4-2 μην επιτρέποντας στην Σαμπαλένκα να επιστρέψει ούτε ένα σερβίς της.

Η Λευκορωσίδα αν και αγχώθηκε στο επόμενο game, κατάφερε να το κρατήσει και να μειώσει σε 4-3. Στο επόμενο game η Σαμπαλένκα βρέθηκε με τριπλό break point από τα λάθη της αντιπάλου της και το έκλεισε με πέρασμα στην ευθεία για να ισοφαρίσει σε 4-4.

Ομως στο επόμενο game εγκλημάτισε… Εκανε αρκετά λάθη φέρνοντας την Ριμπάκινα σε διπλό break point, το οποίο και εκμεταλλεύτηκε χάρη στο διπλό λάθος της Λευκορωσίδας.

Back-to-back breaks in the first set as Rybakina leads 5-4



Is Sabalenka about to lose her first set of the tournament? #AusOpen pic.twitter.com/Z6c2eAsaW5 — Eurosport (@eurosport) January 28, 2023

Η κάτοχος του περσινού Wimbledon έκλεισε στο δικό της σερβίς το σετ με love game.

“Absolutely world class!”



A set of perfection from Rybakina who leads in the Australian Open final



Can Sabalenka bounce back as she drops her first set of the tournament?#AusOpen pic.twitter.com/SqPrivSXYJ — Eurosport (@eurosport) January 28, 2023

Κυρίαρχη η Σαμπαλένκα, σε τρίτο σετ ο τελικός

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ η Ριμπάκινα βρέθηκε με διπλό break point, με την Σαμπαλένκα να επιβιώνει χάρη στο σερβίς της για άλλη μία φορά. Στα επόμενα δύο games αμφότερες τα κράτησαν, με την Λευκορωσίδα να βγάζει δύο άσους στο 40-40 και να κρατά το προβάδισμα με 2-1.

Saving two break points in the opening game



A big ace to lead 2-1 in the second set



Is this the start of the comeback for Aryna Sabalenka?#AusOpen pic.twitter.com/VLb73zqCmE — Eurosport (@eurosport) January 28, 2023

Η Σαμπαλένκα βρήκε το πρώτο της break point στο ματς, στο επόμενο game, με την Ριμπάκινα να το σβήνει, αλλά να της δίνει και δεύτερο, το οποίο δεν άφησε να πάει ανεκμετάλλευτο.

Εχοντας «αέρα» δύο games η Σαμπαλένκα προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ όμως με ένα ακόμη διπλό λάθος έδωσε break point στην αντίπαλό της. Κατάφερε να το σβήσει και να φτάσει στο 4-1, αποκτώντας σοβαρό προβάδισμα για την κατάκτηση του δεύτερου σετ.

Breaking in the fourth game



Holding her serve to lead 4-1 in the second set



Aryna Sabalenka is on the march to level this final up #AusOpen pic.twitter.com/EGpfTEfHPS — Eurosport (@eurosport) January 28, 2023

Η Σαμπαλένκα έφτασε αμέσως μετά σε διπλό break point, όμως η τενίστρια από το Καζακστάν γύρισε την κατάσταση και αφού γλίτωσε και τρίτο break point, μείωσε σε 4-2. Η Λευκορωσίδα έφτασε σε διπλό set point, όμως η Ριμπάκινα το έσβησε εύκολα και τελικά μείωσε σε 5-3.

A little touch of skill and finesse from Rybakina #AusOpen pic.twitter.com/hHGlXx99Wz — Eurosport (@eurosport) January 28, 2023

Η Σαμπαλένκα όμως με δύο άσους στο 30-30, έκανε το 1-1.

Το τρίτο σετ

Το πρώτο μισό στο τρίτο σετ κύλησε με πολύ κλειστά game καθώς αμφότερες κράτησαν το σερβίς τους, έστω κι αν βρέθηκαν αντιμέτωπες με break point. Στο πέμπτο game έσβησε ένα πολύ κρίσιμο η Ριμπάκινα και κράτησε το προβάδισμα με 3-2.

Five games played, five holds of serve



This is some nail-biting stuff from both women #AusOpen pic.twitter.com/LsRbLNuV3y — Eurosport (@eurosport) January 28, 2023

Το 3-3 ήρθε εύκολα και στη συνέχεια η Σαμπαλένκα βρήκε δύο break points. Το σερβίς κράτησε την Ριμπάκινα στο game, αλλά στην τρίτη ευκαιρία που βρήκε η Σαμπαλένκα, πήρε προβάδισμα με 4-3.

Η Λευκορωσίδα στριμώχτηκε από τις επιστροφές της αντιπάλου της, αλλά με ένα μεγάλο σερβίς έφτασε στο 5-3. Η Ριμπάκινα σέρβιρε πλέον για την επιβίωσή της στο ματς και μείωσε σε 5-4.

Η Σαμπαλένκα έχασε δύο ματς πόιντ στο σερβίς της (ένα με διπλό λάθος και ένα με αβίαστο λάθος), βρέθηκε με break point στη πλάτη. Επιβίωσε, έχασε και τρίτο match point, αλλά στο τέταρτο έφτασε στην μεγαλύτερη επιτυχία της μέχρι τώρα καριέρας της...