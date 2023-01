Τζόκοβιτς: «Από τους πιο ενδιαφέροντες τύπους του tour ο Στέφανος, ας κερδίσει ο καλύτερος»

Μετά τη δυναμική του εμφάνιση στον ημιτελικό του Αυστραλιανού όπεν, όπου υπέταξε σε ήττα τον Τόμι Πολ, ο 9 φορές νικητής του AO Νόβακ Τζόκοβιτς δήλωσε πως περιμένει με πολύ ενδιαφέρον τον ερχόμενο τελικό με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο θρυλικός τενίστας από τη Σερβία, Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά τον αγώνα του που τον έστειλε για πολλοστή φορά σε τελικό Γκραν σλαμ μίλησε για τη μονομαχία που θα δώσει με τον Έλληνα φιναλίστ του Αυστραλιανού όπεν, Στέφανο Τσιτσιπά. «Νιώθω πως η ενέργειά μου είναι στο 110%, νιώθω τέλεια, φοβερά. Στέφανε, τα λέμε σε δύο μέρες» δήλωσε κοιτώντας με νόημα την κάμερα, όσο βρισκόταν ακόμη στο κορτ.

💬 Jim Courier: "@steftsitsipas, turn your TV off... now give us the real answer" 🤣



Novak Djokovic isn't giving anything away 🤐#AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/cUeDLRggDK