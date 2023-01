Οι Καρολίν Γκαρσία και Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζουν την πορεία τους στο Australian Open, όπως και η 17χρονη Λίντα Φρουχβίρτοβα, που κάνει ντεμπούτο στη Μελβούρνη.

Τα φαβορί δικαιλόγησαν τον τίτλο τους στα παιχνίδια του Σαββάτου (21/1) στο κάτω μέρος του ταμπλό του απλού γυναικών στο Australian Open.

H Καρολίν Γκαρσία (Νο5) νίκησε την 34χρονη Λάουρα Ζίγκεμουντ με 1-6, 6-3, 6-3 και πέρασε στη φάση των «16», όπου θα παίξει με μια εκ των Λινέτ και Αλεξάντροβα.

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε η Αρίνα Σαμπαλένκα, έχοντας 32 winners, νίκησε την Ελίζ Μέρτενς με 6-2, 6-3. Η Λευκορωσίδα για την πρόκριση στην οκτάδα θα αντιμετωπίσει την Μπελίντα Μπέντσιτς, καθώς η Ελβετίδα άφησε εκτός συνέχειας την Καμίλα Τζόρτζι με 6-2, 7-5.



Πάντως το πρόσωπο που κλέβει τις εντυπώσεις είναι η Λίντα Φρουχβίρτοβα. Η 17χρονη Τσέχα στην πρώτη της παρουσία στο αυστραλιανό όπεν νικώντας τη συμπατριώτισσά της Μαρκέτα Βοντρούσοβα με 7-5, 2-6, 6-3 συνεχίζει την πορεία της στη Μελβούρνη.

There's a new teen queen on the scene



17-year-old 🇨🇿 Linda Fruhvirtova is through to Week in her #AusOpen debut!#AO2023 pic.twitter.com/ecJVTBu1GN