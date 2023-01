Οι Aρίνα Σαμπαλένκα και η Καρολίν Γκαρσία δικαιολόγησαν τον τίτλο του φαβορί και προκρίθηκαν στον 2ο γύρο του Australian Open, εκτός συνέχειας έμειναν με το... καλημέρα οι Τρεβιζάν και Μουγκουρούθα.

Η Σαμπαλένκα (Νο.5) νίκησε την Τσέχα, Τερέζα Μαρτίντσοβα με 6-1, 6-4 και στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Σέλμπι Ρότζερς.

Sealed with a kiss @SabalenkaA starts her fortnight with a 6-1 6-4 win over Martincova.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/GppsnGZiBf