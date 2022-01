Μόλις 52 λεπτά χρειάστηκε η Ασλεϊ Μπάρτι για να πάρει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο στο Australian Open, ενώ λίγο… παραπάνω πήρε στην Πάουλα Μπαντόσα.

Ασλέϊ Μπάρτι και Πάουλα Μπαντόσα έπεσαν πάνω σε Ιταλίδες στον δεύτερο γύρο του Australian Open, αλλά αμφότερες ξεμπέρδεψαν σε χρόνο ρεκόρ…

Η Μπάρτι χρειάστηκε μόλις 52 λεπτά για να κερδίσει την Λούσια Μπρονζέτι με 2-0 σετ (6-1, 6-1), σε ένα ματς που είχε 8 άσους, 86% κερδισμένους πόντους σε πρώτο σερβίς (19/22) και 21 winners έναντι 6 της αντιπάλου της. Στον επόμενο γύρο θα βρει άλλη μία Ιταλίδα, την Καμίλα Γκιόργκι. Σε δύο ματς στην διοργάνωση, η Μπάρτι έχει το εκπληκτικό κατόρθωμα να έχει χάσει μόλις 3 games, καθώς στην πρεμιέρα είχε κερδίσει την Ουκρανή Τσουρένκο με 6-0, 6-1.

If it ain't broke, don't fix it @ashbarty | #AO2022 pic.twitter.com/VkjzH9ul2O

Από την πλευρά της η Μπαντόσα χρειάστηκε 1 ώρα και 11 λεπτά για να αποκλείσει την άλλη Ιταλίδα, την Μαρτίνα Τρεβιζάν (6-0, 6-3) έχοντας στο ματς 5 άσους, και μόλις 15 αβίαστα λάθη. Πλέον, θα παίξει με την Ουρκανή Κόστιουκ στον τρίτο γύρο του τουρνουά.

𝗕𝗮𝗱𝗼𝘀𝗮 𝗯𝗿𝗲𝗲𝘇𝗲𝘀 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵



Eighth seed Paula Badosa storms to a 6-0, 6-3 victory over Martina Trevisan to reach Round Three in Melbourne for the first time! @paulabadosa | #AusOpen pic.twitter.com/9Aa1IjIrnK