Παίζοντας τρομερό τένις κατά διαστήματα, η Εμα Ραντουκάνου επικράτησε με 2-1 σετ της Σλόαν Στέφενς.

Παίζοντας τένις που… τρομάζει, όπως έκανε και στο US Open, η Εμα Ραντουκάνου πήρε την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Australian Open.

H νεαρή Βρετανίδα τενίστρια ξεπέρασε το εμπόδιο της Σλόαν Στέφενς κερδίζοντας με 2-1 σετ (6-0, 2-6, 6-1) σε 1 ώρα και 45 λεπτά.

