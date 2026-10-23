Τσιτσιπάς: « Σέρβιρα πολύ καλά και αυτό μου έδωσε αυτοπεποίθηση»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Τζέιμς Ντάκγουορθ με 6-3, 6-4 και πέρασε στα ημιτελικά του Almaty Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε στον ημιτελικό του ATP 250 στο Αλμάτι του Καζκστάν μετά τη νίκη του με 6-3, 6-4 απέναντι στον Τζέιμς Ντάκγουορθ. Ύστερα από το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας τενίστας μίλησε στις δηλώσεις του τόσο για τα στοιχεία που τον βοήθησαν να φτάσει στη νίκη, όσο και για την νίκη του Παναθηναϊκού (Πέμπτη 22/10) στο Conference League απέναντι στη Καϊράτ, στην ίδια πόλη.

Συγκεκριμένα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε αρχικά: «Σέρβιρα πολύ καλά. Σε ένα σημείο ένιωσα ότι είχα ένα πολύ καλό σερί από πρώτα σερβίς και γενικά ήμουν κυριαρχικός στα service games μου. Ήμουν αποφασιστικός στο που θέλω να σερβίρω, στα σημεία που στόχευα και μπόρεσα να κάνω μεγάλη ζημιά. Αυτό μου έδωσε και αυτοπεποίθηση για να είμαι πιο επιθετικός όταν επέστρεφα και γενικά είχα έναν πολύ καλό ρυθμό».

Στη συνέχεια, για την νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Καϊράτ Αλμάτι ανέφερε: «Ο προπονητής μου και ο φυσιοθεραπευτής μου βγήκαν μαζί για να δουν τον αγώνα. Εγώ δεν μπόρεσα να τους ακολουθήσω γιατί έπρεπε να συγκεντρωθώ για τον δικό μου αγώνα. Θα ήθελα να πάω μαζί τους, αλλά είχα τον αγώνα μου νωρίς σήμερα. Ίσως την επόμενη φορά, αν ξανασυμβεί, σε καλύτερο χρονικό σημείο.

Είμαι φίλος του ποδοσφαίρου, όταν ήμουν μικρός έπαιζα κιόλας, οπότε παρακολουθώ και προφανώς θέλω να πηγαίνουν καλά οι ελληνικές ομάδες στο εξωτερικό, όπως και η Εθνική ομάδα όταν αγωνίζεται».

Το Σάββατο (24/10) στις 13:00 θα αντιμετωπίσει τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι για να διεκδικήσει το εισιτήριο του τελικού της Κυριακής.