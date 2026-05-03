O Σίνερ σε 57 λεπτά έγραψε ιστορία στη Μαδρίτη

O Γιάνικ Σίνερ σε συνοπτικές διαδικασίες νίκησε τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-1, 6-2, κατακτώντας τον τίτλο και στη Μαδρίτη κι έγινε ο πρώτος παίκτης με πέντε διαδοχικούς τίτλους σε Masters.

Ο Γιάνικ Σίνερ, μετά και την απουσία του Κάρλος Αλκαράθ, δεν έχει αντίπαλο, ο 24χρονος Ιταλός μετέτρεψε σε παράσταση σε ένα ρόλο τον τελικό στο Masters της Μαδρίτης απέναντι στον... άτυχο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, μέσα σε 57 λεπτά κατέκτησε τον τίτλο με 6-1, 6-2, γράφοντας τη δική του ιστορία.

O Σίνερ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που κατακτά τον τίτλο σε πέντε συνεχόμενα Masters, ξεκινώντας από το Παρίσι τον περασμένο Νοέμβριο και συνεχίζοντας φέτες κατά σειρά στο Indian Wells, στo Μiami Open, στο Μόντε Κάρλο και τώρα στη Μαδρίτη!

Σε αυτή την ξέφρενη πορεία ο Σίνερ έχασε μόλις δύο σετ, ενώ έχει γίνει πρωταθλητής στα οκτώ από τα εννέα τουρνουά Masters. Tο μόνο που λείπει για να φθάσει σε ένα ονειρικό Career Golden Masters είναι αυτό της πατρίδας του, το Internazionali BNL d'Italia που ξεκινά την Τετάρτη (6/5) στη Ρώμη.

Παράλληλα ο Σίνερ έφθασε στον 28ο τίτλο της καριέρας του, οι εννέα είναι σε Masters, στην 23η διαδοχική του νίκη, με το κοντέρ μέσα στο 2026 να γράφει 30 νίκες και δύο ήττες.

Jannik Sinner getting champagne sprayed on him by Zverev after the Madrid final



Σε έναν τελικό όπου η συνολικοί πόντοι ήταν 51-23 υπέρ του Σίνερ, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ το πήρε πολύ χαλαρά στο τέλος.



«Καταρχάς, λυπάμαι πολύ για τον τελικό, δεν ήταν η καλύτερή μου μέρα. Αλλά φυσικά, συγχαρητήρια στον Γιάνικ. Είσαι μακράν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για τους περισσότερους, για εμάς αυτή τη στιγμή εναντίον του» είπε ο Γερμανός στο τέλος.