Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την επεισοδιακή νίκη επί του Πάτρικ Κίπσον, βρίσκεται στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Μαδρίτη. Εκεί, θ' αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, με τους διοργανωτές να κάνουν γνωστό το πότε αναμένεται το πρώτο σερβίς στην αναμέτρηση.

Η αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα πρόκειται να κλείσει το πρόγραμμα του Σαββάτου (25/4) στο πρώτο court της διοργάνωσης. Αυτό σημαίνει πως το πρώτο σερβίς αναμένεται λίγο μετά τις 22:00 ώρα Ελλάδας. Το ματς είναι στο απογευματινό πρόγραμμα της ημέρας και έπεται του ματς ανάμεσα σε Αρίνα Σαμπαλένκα και Ζακλίν Κριστιάν.

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που οι δύο τενίστες θα τεθούν αντιμέτωποι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Καζάκο τενίστα μετράει δύο νίκες, τις οποίες πήρε χωρίς να χάσει σετ. Ο νικητής της αναμέτρησης του Σαββάτου (25/4) θα περάσει στον τρίτο γύρο όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν εκ των Κορεντίν Μουτέ ή Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου στο Madrid Open