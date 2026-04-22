Ο Τσιτσιπάς ξεκινά το μεσημέρι της Πέμπτης στη Μαδρίτη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αρχίσει το μεσημέρι της Πέμπτης (23/4) την προσπάθειά του στο Masters της Μαδρίτης, αντιμετωπίζοντας τον Αμερικανό, Πάτρικ Κίπσον.

Οι διοργανωτές του Mutua Madrid Open ανακοίνωσαν το πρόγραμμα της Πέμπτης (23/4), με το παιχνίδι του Τσιτσιπά με τον 26χρονο παίκτη από τις ΗΠΑ να ορίζεται ως 3ο στο πρόγραμμα του κορτ Stadium 3 κι αναμένεται να αρχίσει μετά τις 15:30 ώρα Ελλάδας.

Ο Τσιτσιπάς που ψάχνει ένα καλό τουρνουά, προκειμένου να ανακάμψει στην παγκόσμια κατάταξη, καθώς πριν από το τουρνουά ήταν στο Νο.80. Ξεκινά από το 1ο γύρο, έχοντας να υπερασπιστεί τους βαθμούς από την περσινή του πορεία μέχρι τον 3ο γύρο, όταν αποκλείστηκε από τον Λορέντζο Μουζέτι.

Ο Πάτρικ Κίπσον βρέθηκε στο κυρίως ταμπλό ως lucky loser και ο Τσιτσιπάς θα τον αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στο tour. O νικητής στον 2ο γύρο θα συναντήσει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, Νο.8 στο ταμπλό.