Το φοβερό αήττητο σερί των 20 αγώνων της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα τη φέρνει στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας στα πρώτα 25 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πίσω μόνο από την Μπενφίκα!

Η ΑΕΚ μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές των play offs οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος, έχοντας πάρει διαφορά πέντε βαθμών στην κορυφή μετά το μεγάλο διπλό στο «Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον Ολυμπιακό (0-1) και το άνετο 3-0 επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, οι παίκτες του και άπαντες στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο ωστόσο γνωρίζουν ότι ακόμα τίποτα δεν έχει τελειώσει με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν και αυτό που έχει τονίσει ο Σέρβος τεχνικός είναι πώς το μόνο που υπάρχει μπροστά είναι το επόμενο ματς απέναντι στον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την προσεχή Κυριακή (3/5).

Χωρίς αμφιβολία η ΑΕΚ βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, φτάνοντας πολύ κοντά και στη νέα ευρωπαϊκή υπέρβαση καθώς άγγιξε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Conference League που λίγο έλειψε να κάνει πραγματικότητα. Η Ένωση με τη νοοτροπία νικητή που έχει χτίσει ο Νίκολιτς στο σύνολό του με την πρόσφατη νίκη επί του ΠΑΟΚ έφτασε τα 20 ματς πρωταθλήματος χωρίς ήττα.

Τελευταία ήττα ήταν στις 26 Οκτωβρίου στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό, στο ντέρμπι του πρώτου γύρου της κανονικής διάρκειας με 2-0. Πλέον μετά από ακριβώς έξι μήνες, οι 15 νίκες και οι πέντε ισοπαλίες φέρνουν την ΑΕΚ σε περίοπτη θέση της λίστας με τα εν ενεργεία αήττητα σερί στα top 25 πρωταθλήματα της Ευρώπης βάσει του ranking τους στην UEFA.

Η ΑΕΚ στη 2η θέση των εν ενεργεία αήττητων σερί

Πρώτη είναι πάντα η Μπενφίκα, η οποία παραμένει αήττητη από το ξεκίνημα της σεζόν στο πορτογαλικό πρωτάθλημα με 31 παιχνίδια σερί, ωστόσο οι εννιά ισοπαλίες που έχει φέρει της στοιχίζουν, χάνοντας τον τίτλο από την Πόρτο.

Η ΑΕΚ με τα 20 συνεχόμενα ματς χωρίς ήττα βρίσκεται στη δεύτερη θέση κάτι που όπως γίνεται αντιληπτό συνιστά πολύ μεγάλο επίτευγμα για τον Νίκολιτς και τους παίκτες του και αποτελεί την απόδειξη για το γεγονός ότι βρίσκονται στο +5 στην κορυφή. Την Ένωση «κυνηγάνε» η Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην Κροατία και η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στο Βέλγιο με 19 παιχνίδια αήττητου σερί.

Έπειτα ακολουθούν η Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Ουκρανία με 17 και ο Ερυθρός Αστέρας στη Σερβία με 15, με τη Ρέιντζερς να φεύγει πλέον από τη λίστα μετά την ήττα που υπέστη από τη Μάδεργουελ βλέποντας το αήττητο σερί της να τερματίζεται στα 15 παιχνίδια.

Πιο κάτω συναντάει κανείς την Μπόρνμουθ, η οποία με αρκετές ισοπαλίες βέβαια, παραμένει αήττητη για 14 παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ. Στα 13 ματς αήττητη βρίσκεται τη δεδομένη στιγμή η δεύτερη του ελβετικού πρωταθλήματος Σεντ Γκάλεν, η πρωταθλήτρια Μπάγερν Μονάχου στην Μπουντεσλίγκα μετά την τρομερή ανατροπή της επί της Μάιντς έφτασε στα 12 ματς αήττητη, ενώ στην πρώτη δεκάδα ισοβαθμούν, η Μάντσεστερ Σίτι, η Λιλ και η Πόρτο με αήττητο σερί 11 αγώνων.

Η πρώτη δεκάδα με τα εν ενεργεία αήττητα σερί στα top 25 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

1. Μπενφίκα 31

2. ΑΕΚ 20

3. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 19

4. Ντινάμο Ζάγκρεμπ 19

5. Σαχτάρ Ντόνετσκ 17

6. Ερυθρός Αστέρας 15

7. Μπόρνμουθ 14

8. Σεντ Γκάλεν 13

9. Μπάγερν Μονάχου 12

10. Μάντσεστερ Σίτι 11

-. Λιλ 11

-. Πόρτο 11