Απίστευτη ταπείνωση για τον Μεντβέντεφ: Έχασε 0-6, 0-6 από τον Μπερετίνι και ξέσπασε live την ώρα του αγώνα!

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ υπέστη τη πιο βαριά ήττα της καριέρας του από τον Ματέο Μπερετίνι και αντέδρασε, καταστρέφοντας τη ρακέτα του.

Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ματέο Μπερετίνι και υπέστη τη πιο βαριά ήττα της καριέρας του, καθώς έχασε με 2-0 (6-0 6-0) στο Monte Carlo Masters, σε μία αναμέτρηση που διήρκησε σχεδόν 50 λεπτά.

Το Νο.10 της παγκόσμιας κατάταξης, δεν μπόρεσε να κερδίσει ούτε ένα game στον πρώτο του αγώνα της σεζόν σε χωμάτινο γήπεδο, με τον πρώην φιναλίστ του Γουίμπλεντον να προκρίνεται με άνεση στον τρίτο γύρο του τουρνουά.

Μετά το τέλος του πρώτου σετ και γύρω στα μισά του δεύτερου, ο Ρώσος «εξερράγη» και ξεκίνησε να πετάει με δύναμη τη ρακέτα του στον πίσω φράχτη, προτού την καταστρέψει τελείως, πετώντας την στο χώμα τέσσερις φορές, με το πλήθος στις εξέδρες, παραδόξως, να ζητοκραυγάζει.

Medvedev is going completely crazy, this is only the first of many!😭😭😭😭



Clayvedev is back!



April 8, 2026

Η αλήθεια είναι ότι το χώμα δεν είναι και η αγαπημένη επιφάνεια του Μεντβέντεφ, καθώς έχει χάσει δύο φορές στον πρώτο γύρο του Γαλλικού Όπεν στις τέσσερις τελευταίες εμφανίσεις του στο Παρίσι, όμως φαινόταν πως τελευταία βρισκόταν σε μια αγωνιστική ανοδο, φτάνοντας μέχρι τον τελικό του Indian Wells τον περασμένο μήνα, ενώ κέρδισε και τίτλους στο Μπρίσμπεϊν και το Ντουμπάι, σε γήπεδα με σκληρή επιφάνεια.

Από την άλλη, ο Μπερετίνι έφτασε στον τρίτο γύρο του Monte Carlo Masters χωρίς να χάσει ούτε ένα game, έχοντας προκριθεί με άνεση και από τον αγώνα του πρώτου γύρου, καθώς ο βετεράνος Ρομπέρτο ​​Μπαουτίστα Αγκούτ αποσύρθηκε ενώ έχανε με 4-0.

Ο Ιταλός, ο οποίος έλαβε wild card για να αγωνιστεί, φάνηκε έκπληκτος από το πόσο εύκολα έφτασε σε αυτή τη μεγάλη νίκη, σημειώνοντας πως έκανε, αν όχι την καλύτερη, μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του.

«Νομίζω ότι ήταν σίγουρα μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της ζωής μου. Νομίζω ότι έχασα τρία σουτ σε όλο τον αγώνα και δεν είναι εύκολο, ειδικά με έναν δύσκολο αντίπαλο όπως ο Ντάνιελ. Νομίζω ότι το σχέδιο παιχνιδιού ήταν τέλειο και τα όπλα μου λειτουργούσαν αρκετά καλά».

«Έτρεξα λίγο στο πρώτο game, αντιμετωπίζοντας δύο break point. Μετά από αυτό, ένιωσα ότι έπαιζα καλύτερα από αυτόν. Δεν θα περίμενα να κερδίζω συνεχόμενα. Δεν συμβαίνει τόσο συχνά. Ένα break, δύο break, δεν είναι αρκετά μερικές φορές, οπότε συνέχισα να πιέζω».