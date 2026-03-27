To «Μπερναμπέου» ανοίγει τις πύλες του για το Masters της Μαδρίτης

Δημήτρης Ντζάνης
Η θρυλική έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης για μια εβδομάδα τον Απρίλιο, θα μετατραπεί σε γήπεδο τένις, σε μια ξεχωριστή ιδέα των διοργανωτών του Madrid Open

Σε μια πρωτοποριακή κίνηση προχώρησαν οι διοργανωτές του Masters της Μαδρίτης, καθώς το θρυλικό «Μπερναμπέου» θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του τουρνουά (22/4-3/5).

Συγκεκριμένα οι παίκτες που το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις προπονήσεις τους στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, που θα έχει μετατραπεί σε χωμάτινο κορτ, για το διάστημα 23 με 30 Απριλίου.

Κάθε χρόνο, το τουρνουά διαθέτει γήπεδα προπόνησης έξω από τις εγκαταστάσεις της Caja Mágica για να καλύψει τις ανάγκες των παικτών και των παικτριών που συμμετέχουν σε αυτό.

 

Φέτος οι παίκτες παράλληλα με τις προπονήσεις τους στα γήπεδα Tennis Garden της Caja Mágica, θα έχουν και μια πρόσθετη επιλογή, να προετοιμάζονται στο «Μπερναμπέου», για να ζήσουν την εμπειρία του να παίξουν τένις σε ένα μοναδικό και διαφορετικό περιβάλλον. Όπως έγινε γνωστό, οι προπονήσεις που θα διεξαχθούν στο «Μπερναμπέου», δεν θα είναι ανοιχτές στο κοινό.

@Photo credits: Eurosport.es / Χ
     

