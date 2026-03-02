Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έσπευσε να επεξηγήσει τις δηλώσεις του αναφορικά με την επιλογή των τουρνουά με οικονομικά κριτήρια.

Λίγες ημέρες πριν ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σε δηλώσεις του, είχε αναφέρει πως επιλέγει να λάβει μέρος στα τουρνουά με οικονομικά κριτήρια. Το γεγονός αυτό ξεσήκωσε αντιδράσεις στα social media με τον ίδιο να σπεύδει να επεξηγήσει τα όσα είχε πει.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας τόνισε πως η τακτική αυτή ακολουθείται από πάρα πολλούς τενίστες και δεν αποτελεί τον μοναδικό αθλητή που το κάνει. Παράλληλα εξηγεί πως οι αθλητές μπορούν να στηρίξουν την καριέρα του μέσω των appearance fees, τα οποία λαμβάνουν μέσω των ATP 250 και ATP 500.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως του αρέσει πάρα πολύ να παίζει στα τουρνουά της Νοτίου Αμερικής και πως οι δηλώσεις του δεν αποτέλεσαν σε καμία περίπτωση παράπονο για τους εκάστοτε θεσμούς. Αντίθετα, υπογράμμισε πως αυτό αποτελεί μία ευρεία γνωστή πραγματικότητα στο επαγγελματικό τένις.

Η ανάρτηση του Τσιτσιπά

«Τις τελευταίες ημέρες είδα πολλή συζήτηση σχετικά με σχόλια που έκανα για τον προγραμματισμό των τουρνουά και τα appearance fees, γι’ αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα με απλό και ειλικρινή τρόπο.

Καταρχάς, απολαμβάνω πραγματικά να αγωνίζομαι στη Νότια Αμερική. Το πάθος των φιλάθλων εκεί είναι ξεχωριστό και τρέφω μεγάλο σεβασμό για τα τουρνουά και την κουλτούρα γύρω από το τένις σε αυτή την περιοχή. Τα σχόλιά μου δεν ήταν ποτέ παράπονο, ούτε είχαν σκοπό να αποτελέσουν κριτική.

Στο ATP Tour, οι παίκτες, πέρα από τα χρηματικά έπαθλα, έχουν πολύ περιορισμένους τρόπους να στηρίξουν οικονομικά την καριέρα τους. Η πραγματικότητα είναι ότι τα τουρνουά ATP 250 και ATP 500 είναι συχνά οι μόνες διοργανώσεις όπου υπάρχουν αμοιβές appearance fees.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αποφάσεις για τον προγραμματισμό επηρεάζονται κάποιες φορές από αυτούς τους παράγοντες. Αυτό δεν αφορά μόνο εμένα. Είναι ένα καθιερωμένο μοντέλο που ακολουθούν πολλοί παίκτες, ιδιαίτερα όσοι αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Απλώς απαντούσα σε μια ερώτηση για το γιατί το αγωνιστικό μου πρόγραμμα κάποιες φορές διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο. Εξηγούσα κάτι που είναι ευρέως γνωστό στο επαγγελματικό τένις, όχι εκφράζοντας αρνητική στάση απέναντι σε οποιαδήποτε χώρα ή τουρνουά.

Τρέφω μεγάλη εκτίμηση για κάθε μέρος στο οποίο αγωνίζομαι και ελπίζω να αγωνιστώ και στο μέλλον σε πολλές διαφορετικές περιοχές του κόσμου».