Ανάλυση: Πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν

Σε πόσες χώρες της Μέσης Ανατολής θα επεκταθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ποιες θα είναι οι συνέπειες της σύγκρουσης

Όλοι αναρωτιούνται πόσο θα διαρκέσουν οι εχθροπραξίες των στρατιωτικών δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ με το Ιράν, σε πόσες χώρες της Μέσης Ανατολής θα επεκταθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ποιες θα είναι οι συνέπειες της σύγκρουσης στις τιμές του πετρελαίου, στις ναυτιλιακές μεταφορές αλλά και αν το καθεστώς των μουλάδων θα επιβιώσει μετά τον θάνατο του Χαμενεϊ.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσα βλήματα, δηλαδή πόσους βαλλιστικούς πυραύλους διαθέτει ακόμη το Ιράν στο οπλοστάσιό του. Αναλόγως του ρυθμού εκτόξευσης των πυραύλων από τις δυνάμεις της Τεχεράνης, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους προς το Ισραήλ και τις αραβικές χώρες για ακόμη μία με δύο, το πολύ τρεις εβδομάδες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr